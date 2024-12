Stamattina i pazienti del reparto e del day hospital di Oncologia dell’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana, diretto da Palma Fedele, hanno ricevuto una dolce visita. I volontari dell’associazione di Protezione Civile Prociv – Arci Villa Castelli – ODV, accompagnati dal presidente Adriano Bellanova, hanno infatti donato a chi è ricoverato e a chi stava ricevendo la terapia alcuni panettoni, uno dei simboli per antonomasia del periodo natalizio.

“Questo gesto, semplice ma ricco di significato – spiegano i volontari – vuole essere un messaggio di vicinanza e solidarietà, un piccolo contributo per portare un sorriso in un momento della vita che può essere complesso e delicato”.

“Desidero ringraziare di cuore i volontari – ha aggiunto Fedele – che con il loro impegno, entusiasmo ed empatia dedicano il proprio tempo al bene della comunità. La loro presenza, insieme ai doni, non è solo un atto di generosità, ma un modo per trasmettere calore umano e supporto, ricordando a tutti che nessuno è mai davvero solo, soprattutto in un periodo speciale e carico di significato come il Natale”.

