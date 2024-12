La Provincia di Brindisi si aggiudica il prestigioso Franco Cuomo International Award 2024 per la sostenibilità. Ancora una volta, sotto i riflettori ci sono le buone pratiche di sostenibilità portate avanti e realizzate nei territori e con i territori, oltre al contributo per il raggiungimento degli obiettivi di Agenda 2030 attraverso lo sviluppo sostenibile. Il settore speciale del premio dedicato alla sostenibilità è curato dall’associazione Per il meglio della Puglia.

Ecco la motivazione ufficiale per la Provincia di Brindisi, la prima provincia in Italia ad aver aderito alla Rete dei Comuni Sostenibili:

“L’Italia è impegnata nel raggiungimento degli obiettivi di Agenda 2030 attraverso una strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile che mette al centro il protagonismo degli enti locali per la ‘territorializzazione’ dei traguardi delle Nazioni Unite, in tutte le sue dimensioni: ambientale, economica, sociale e istituzionale. Brindisi è stata la prima provincia in Italia ad aderire alla Rete dei Comuni Sostenibili ed è stata promotrice dell’apertura dell’associazione anche a province e città metropolitane, in sintonia con la strategia multilivello del Paese che presuppone collaborazione tra i diversi livelli istituzionali e coerenza delle azioni. Brindisi, inoltre, è la prima provincia ‘sostenibile’ in Italia a sperimentare il monitoraggio volontario con circa 50 indicatori provinciali realizzato insieme all’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con il contributo attivo dell’ente, e realizzare il Rapporto di sostenibilità. Altresì, l’ente è impegnato in un percorso di miglioramento del benessere equo e sostenibile in sinergia con i sindaci del territorio provinciale di cui il presidente Matarrelli fa parte anche come sindaco della città di Mesagne, che coerentemente ha voluto far aderire alla Rete dei Comuni Sostenibili. Istituzioni solide e partnership per gli obiettivi sono condizioni essenziali per migliorare la qualità di vita delle persone e delle comunità che la Provincia di Brindisi è riuscita a interpretare fino ad essere di stimolo di processi virtuosi sul territorio nazionale”.

“Congratulazioni alla Provincia di Brindisi e ai suoi amministratori per il prestigioso premio ottenuto – commenta Valerio Lucciarini De Vincenzi, presidente della Rete dei Comuni Sostenibili –. Il Franco Cuomo International Award è da sempre molto attento al tema della sostenibilità, come conferma il riconoscimento che da anni, grazie agli amici dell’associazione Per il meglio della Puglia, viene assegnato a quegli enti locali che si contraddistinguono per le politiche sostenibili messe in pratica. La Provincia di Brindisi è il primo ente di questo livello in Italia che ha deciso di aderire alla Rete, tracciando la strada e contribuendo a divulgare il lavoro degli enti locali che si sono dati obiettivi nel campo della sostenibilità. Il merito di questo riconoscimento è degli amministratori locali che ci hanno creduto, e li ringrazio, ma desidero ricordare anche l’impegno di sindaci, assessori e tecnici comunali di tutta Italia che lavorano con noi tutti i giorni per misurare l’impatto e la qualità delle proprie scelte politiche improntate sulla sostenibilità”.

“Il premio che ricevo in veste di presidente della Provincia di Brindisi rappresenta un impegno in cui crediamo molto e che siamo pronti a onorare con scelte e azioni virtuose. La Provincia di Brindisi ha fatto da apripista per altri territori – afferma Toni Matarrelli, presidente della Provincia di Brindisi e sindaco di Mesagne –: è stata la prima in Italia ad aderire alla Rete dei Comuni Sostenibili e ne sono profondamente orgoglioso perché la sostenibilità è il tema del futuro: non possiamo immaginare il Paese, e quindi anche i territori in cui esercitiamo il nostro ruolo di amministratori pubblici, senza tener conto che il Pianeta sta subendo danni irreparabili attraverso l’azione dell’uomo. Dobbiamo agire affinché si possano attuare le politiche necessarie per una regressione di questo fenomeno. E assieme alla Rete dei Comuni Sostenibili abbiamo avviato un percorso che ha determinato un monitoraggio sulla qualità della vita dei nostri concittadini e, grazie ai dati emersi, possiamo avviare strategie specifiche affinché il territorio possa avere benefici dal punto di vista ambientale, occupazionale e della salute. Dunque, la transizione ecologica e digitale, la sostenibilità sociale e ambientale costituiscono priorità anche territoriali da perseguire nel rispetto degli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite”.

“Prosegue con profitto il nostro percorso di accompagnamento dei comuni pugliesi verso la sostenibilità concreta applicata nei territori e la vittoria del Franco Cuomo International Award da parte della Provincia di Brindisi e del Comune di Lesina lo conferma – sottolineano Piero Gambale e Michelangelo D’Abbieri, rispettivamente presidente e referente di Per il meglio della Puglia per il protocollo d’intesa con la Rete dei Comuni Sostenibili –. Questo percorso virtuoso ed entusiasmante non sarebbe possibile senza la Rete dei Comuni Sostenibili, con cui abbiamo stretto un saldo e fruttuoso protocollo d’intesa, che ringraziamo di cuore, così come ringraziamo tutti gli amministratori locali uniti per concorre al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu. Siamo convinti che tutti debbano fare la propria parte e non ci tiriamo indietro: i risultati lo confermano”.

Il Franco Cuomo International Award

Il Franco Cuomo International Award, intitolato allo scrittore, giornalista e drammaturgo scomparso nel 2007, e presieduto da Velia Iacovino e Alberto Cuomo, si propone di valorizzare nuove forme di espressione culturale, sociale e umana nel segno dell’opera di Cuomo, intellettuale sensibile e raffinato che sapeva analizzare l’agire umano e il mondo da molteplici punti di vista e che ha raccontato il suo tempo, attraverso la cronaca, la storia, i suoi romanzi e le sue pièce teatrali. Il Franco Cuomo International Award 2024 è stato assegnato per il teatro a Gabriele Lavia alla carriera, all’attrice Arianna Ninchi, e a Silvano Spada, ideatore e fondatore del Todi Festival e de l’Off/Off Theatre in via Giulia a Roma; per l’arte al pittore Riccardo Rossati e alla scultrice Antonia Spinosa. Per il giornalismo a Domenico Iannacone e Angela Mariella. Per l’editoria a Elisabetta Sgarbi, fondatrice de La nave di Teseo. Per la saggistica allo storico Davide Grippa. Il premio speciale dello European Centre for Peace and Development – Università della Pace è stato attribuito ad Alessandro Saggioro promotore dei “Peace studies”. E il premio alla carriera della presidenza del Franco Cuomo International Award a Maria Luisa Maniscalco per i suoi studi sociologici.

La giuria, guidata dall’ispanista e critico d’arte Otello Lottini, è composta Grazia Francescato, politica e ambientalista, Emilia Costantini, giornalista del Corriere della Sera, critica teatrale e scrittrice, Paolo Acanfora, docente di Storia contemporanea all’Università La Sapienza di Roma, Samir Al Qaryouti, giornalista, decano della stampa estera, opinionista di France24; Piero Gambale, funzionario parlamentare e presidente dell’associazione Per il meglio della Puglia. Organizzato in collaborazione con l’associazione Per il meglio della Puglia, il Franco Cuomo International Award gode del patrocinio di: Senato della Repubblica, European Center for Peace and Development (ECPD), University for Peace, Consiglio regionale della Puglia, Rete dei Comuni Sostenibili e Puglia Culture.

Cos’è la Rete dei Comuni Sostenibili

La Rete dei Comuni Sostenibili è un’associazione nazionale senza scopo di lucro aperta all’adesione di tutti i comuni italiani e unioni di comuni, a prescindere dalla dimensione, collocazione geografica e colore politico dell’amministrazione comunale. Dal 2023 è aperta anche all’adesione di province, città metropolitane e regioni. L’associazione promuove politiche per la sostenibilità ambientale, sociale, culturale ed economica, con un progetto innovativo e concreto, valorizzando le buone pratiche e accompagnando le amministrazioni locali alla territorializzazione e al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu.

È nata nel 2021 su iniziativa dell’Associazione delle Autonomie Locali Italiane (ALI), Città del Bio e Leganet, in collaborazione con ASviS, l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, e in sinergia con il Joint Research Centre della Commissione europea. Hanno aderito oltre 100 enti locali ed è in costante espansione.

Rete Comuni sostenibili https://www.comunisostenibili.eu/

Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn @retecomunisostenibili

Canale Telegram @comunisostenibili

…………….

Ufficio stampa Rete dei Comuni Sostenibili