Burian, il vento caratteristico delle steppe degli Urali, ha portato una straordinaria ondata di freddo in tutta Italia. Da ieri sera i fiocchi di neve sono caduti anche in Provincia di Brindisi, dove un netto calo di temperature ha portato il termometro della regione intorno a zero gradi.

Questa mattina quasi tutta la provincia messapica si è svegliata sotto una coltre di neve.

In particolare sono imbiancate le strade statali e le provinciali, soprattutto sulla dorsale nord (Cisternino, Ostuni e Fasano), quella ovest (Francavilla, Oria e Ceglie Messapica) e quella interna tra Brindisi, San Vito, Mesagne, Latiano e Oria).

Nel capoluogo, dopo una piccola spruzzatina intorno alle 2.40, la neve è scesa con una certa insistenza dopo le 8.00 tingendo alberi, solai e tetti di auto.

Qualche comune ha già messo in azione i mezzi spargi sale.