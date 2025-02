La Rassegna del Chiostro d’inverno che si è aperta il 10 febbraio, con la presentazione del libro di Luigi De Luca prosegue il suo percorso autoriale con Fabiana Agnello, autrice del libro “The wolf. Cornuti a caccia di sacristi”.

Descrizione del libro. The Wolf, con la prefazione di Massimo Giletti, è la storia di un pezzo della Sacra Corona Unita che affonda le sue radici negli anni Novanta e si ripropone nel 2020 più violenta e vorace che mai. In una Puglia sempre meno contadina e sempre più turistica, appellata la California dell’Italia.

In questo libro si parla di quel tipo di criminali che nella provincia della Lecce barocca fanno recapitare la testa di un capretto conficcata di un pugnale al giudice Francesca Mariano, minacciano di morte il Pubblico Ministero antimafia Carmen Ruggiero nella messapica Brindisi e infiltrano le aziende municipalizzate nella bizantina Bari tra una minaccia ed un ammiccamento.

I recenti fatti che vedono il Presidente della Regione Michele Emiliano e il sindaco Antonio Decaro in un contatto non meglio precisato con i Capriati, i Boss di Bari vecchia, sono aspetti che meritano un approfondimento a parte.

The Wolf parla di un diritto di cronaca negato, di quella cronaca genuina che si prefigge di informare, mettere in luce la verità in maniera genuina e per la quale sono stata minacciata. Una verità reale, non manipolata e non strumentalizzata, in un momento in cui il dossieraggio, le fake news e il linguaggio dei social sembra voler piegare la verità alle necessità dei poteri di turno.

E dati i recenti sviluppi relativi all’emendamento Costa viene da chiedersi dove deve fermarsi il diritto di cronaca? Fin dove va tutelata la privacy di coloro che sono accusati di gravi delitti? Sarà un vantaggio o uno svantaggio per le mafie? Si affronta, quindi, il tema della comunicazione criminale in chiave moderna, quella dei neomelodici coinvolti nelle operazioni antimafia come Tommy Parisi, Tony Colombo e Niko Pandetta.

Biografia dell’autrice. Fabiana Agnello è una web journalist e presidente dell’APS “La Valigia Blu”. Ha digitalizzato i passi nel giornalismo per le testate locali di QuiMesagne.it, Senzacolonnenews.it e il settimanale Il7 Magazine.

Ha collaborato con le redazioni di BrindisiReport.it, LeccePrima.it e Today.it del gruppo editoriale CityNews Spa, con L’Edicola e con l’emittente televisiva Antenna Sud. Esperta e formatrice di strategia Seo.

Conduce sui suoi social le rubriche “In viaggio con” e “Storie di mafia” affrontando argomenti di politica, economia, finanza, cronaca e giudiziaria. Ha intervistato numerosi personaggi di rilievo del mondo della politica, dell’economia e della psicologia.

Dialoga con l’autrice Raffaella Argentieri , vicepresidente nazionale Scuola di formazione Antonino Caponnetto.

Cenni storici sul luogo a cura della neo dottoressa Noemi Macchia, specializzanda in storia presso l’università di Pisa.

Esposizioni pittoriche tematiche a cura di Simonetta Guida e Sabina Ciampa dell’Endas Brindisi.

Si ringraziano per la collaborazione CSV Brindisi-Lecce Volontariato nel Salento – Tiziano Mele per la grafica di locandina e il nostro sponsor Conad City piazza Cairoli Brindisi – Francesco Leo, e Mgradio di Bari che trasmetterà in diretta web l’attività culturale.

Appuntamento per mercoledì 19 febbraio alle ore 18.00 presso la chiesa del Cristo dei Domenicani di Brindisi.