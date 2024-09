Dopo una lunga e ricca estate di appuntamenti, la Rassegna Kids – un cartellone di teatro per famiglie organizzato da Katharà, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Fasano – fa calare il sipario sulla stagione 2024.

L’ultimo e imperdibile appuntamento è in programma mercoledì 25 settembre, con doppia recita alle 18.30 e alle 20.30, al Chiostro dei Minori Osservanti in corso Vittorio Emanuele a Fasano.

La compagnia SenzaConfine porterà in scena “La legge del fuoco”, liberamente ispirato a “Il signore delle mosche” di William Golding, un approfondimento in chiave teatrale dell’omonimo romanzo condotto a conclusione del secondo dei laboratori formativi proposti durante l’estate.

La sinossi

Diciannove ragazzini, in tempo di guerra finiti su un’isola deserta cercheranno di ricostruire una civiltà imitando quello che farebbero gli adulti…e da qui il racconto di una storia crudele quanto provocatoria per indurre il pubblico ad un’acuta riflessione sulla cattiveria umana. La rassegna Kids ha sempre visto adulti raccontare storie ai bambini. Questa chiusura vuole invece invertire le parti del gioco teatrale e vede i piccoli raccontare una storia ai grandi perché se “l’uomo produce il male come l’ape produce il miele”, una riflessione è sempre attuale e dovuta.

Il cast:

Bianca Capozzi

Greta Iacovazzi

Serena Fanigliulo

Valeria Legrottaglie

Simona Caramia

Natalia Fanizzi

Aurora Recchia

Carlotta Giannoccaro

Luca Martucci

Pierpaolo Pertica

Jacopo Longo

Riccardo Cofano

Aaron Olive

Pasquale Lacirignola

Asia Iacovazzi

Sofia Barletta

Noemi D’aprile

Sofia Schena

Camilla Bianco

Drammaturgia e regia: Teresa Cecere e David Marzi.

La Rassegna Kids rientra nel cartellone estivo di Katharà, nell’ambito del progetto di gestione del Teatro Sociale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Fasano.

Biglietto unico: 5€

Info e prenotazioni: 334 1144911

Prevendita presso TeatrOfficina in via Lancia, a Fasano, tutti i giorni dalle 17.00 alle 20.00.

UFFICIO STAMPA

ATS KATHARÀ