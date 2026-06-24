I ciclisti della randonnée Roma-Brindisi diventano “esploratori visivi” per mappare fotograficamente l’Appia Contemporanea, quarantadue anni dopo la lezione di Luigi Ghirri.

Seicento chilometri di storia, fatica e bellezza visti attraverso gli occhi di chi li pedala. In occasione della Rappiandò 2026 – la prestigiosa randonnée ciclistica di 608 km che unisce Roma a Brindisi lungo l’antico tracciato dell’Appia Claudia –, prende ufficialmente il via “Viaggio sull’Appia”, un’innovativa iniziativa culturale che unisce sport, territorio e documentazione fotografica.

Il progetto, ideato e curato da Francesco Mauro in stretta sinergia con Domenico Bartolomucci, Carmine Papa e Antonella De Pascale e gli organizzatori della manifestazione sportiva, si ispira apertamente a Viaggio in Italia (1984), la celebre mostra collettiva ideata da Luigi Ghirri che, quarantadue anni fa, scardinò l’iconografia classica del Belpaese. “Viaggio sull’Appia” si propone un obiettivo analogo, ma focalizzato sulla mobilità dolce: tracciare un ritratto contemporaneo, autentico e privo di filtri della Regina Viarum – recentemente riconosciuta Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO – attraverso lo sguardo antropologico e unico dei ciclisti.

Una mappa fotografica collettiva

I partecipanti alla Rappiandò 2026 si trasformeranno in veri e propri “esploratori visivi”. Utilizzando i propri smartphone, i ciclisti documenteranno in tempo reale il paesaggio circostante: i contrasti tra l’Appia antica e la modernità, i dettagli invisibili a chi viaggia sui mezzi a motore, le sfumature della luce e i momenti più intimi della fatica atletica.

Il flusso tecnologico della narrazione è pensato per essere immediato e ad impatto zero sulla logistica della corsa. Previa adesione formale e tutela dei diritti d’immagine, i ciclisti invieranno gli scatti e la propria posizione geografica esatta a un canale WhatsApp dedicato, arricchendo le immagini con pensieri, impressioni e descrizioni raccolte direttamente dal sellino.

Tutti i materiali confluiranno in una Mappa Interattiva Digitale, un geoblog permanente che permetterà a chiunque di ripercorrere la Rappiandò attraverso gli occhi e le emozioni dei suoi protagonisti. Il progetto pilota rappresenterà il “numero zero” di un disegno culturale molto più ampio, volto a lanciare successivamente una vera e propria Call Nazionale per Fotografi lungo tutto il tracciato.



Una straordinaria rete di partner istituzionali e territoriali

L’iniziativa ha ottenuto il prestigioso Patrocinio del Comitato Provinciale FCI (Federazione Ciclistica Italiana) di Taranto e Comitato Regionale Lazio FCI e Legambiente Puglia oltre all’adesione formale di una fitta e qualificata rete di partner e tutele locali:

– Coordinamento di Rete: La rete associativa Appia Regina Viarum – Traiana Brindisi

– Tutela Ambientale e Mobilità Sostenibile: Associazione Cicloamici FIAB Mesagne, GAL Alto Salento 2020

– Cultura, Territorio e Giovani: CTG (Centro Turistico Giovanile) Nazionale (CTG ETS APS), CTG “L’ogivale” APS di Brindisi, Italia Nostra – Sezione di Brindisi

– Paesaggio e Architettura: Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Brindisi

– Patrimonio Archeologico e Ricerca: Parco Archeologico di Muro Tenente

– Identità, Turismo ed Enogastronomia: Fondazione Dieta Mediterranea, Associazione Appia Wine Road

Trattandosi di un’iniziativa aperta, dinamica e inclusiva, la rete di collaborazioni e le adesioni formali al progetto da parte di comuni, istituzioni ed enti del terzo settore potranno continuare a integrarsi e a crescere anche in corso d’opera, lungo tutto il periodo di svolgimento dell’evento e delle sue successive fasi di elaborazione, potranno inviare l’adesione a yeahjasisocial@gmail.com indicando l’ente e allegando il proprio logo.

Questa convergenza di forze dimostra come la bicicletta non sia soltanto un mezzo sportivo, ma una straordinaria lente d’ingrandimento culturale capace di generare una memoria storica collettiva e di valorizzare un patrimonio territoriale immenso.

Yeahjasi Brindisi A.P.S. – Circolo ARCI

foto in allegato di Carmine Papa