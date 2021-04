La Città di Francavilla Fontana ha ottenuto un fondo aggiuntivo di 81 mila euro per la concessione dei contributi per i canoni di locazione relativi all’anno 2019.

La procedura per la concessione del sostegno economico, avviata lo scorso autunno con un avviso pubblico, interesserà 276 persone residenti a Francavilla Fontana titolari nel 2019 di un contratto di locazione e con un reddito massimo di 15 mila 250 euro. In base al livello di reddito sono previste 2 fasce di contributo che saranno rideterminate sulla base delle somme aggiuntive assegnate dalla Regione Puglia.

“Grazie a queste somme aggiuntive provenienti dalla Regione Puglia sarà possibile incrementare i contributi economici per il sostegno ai canoni di locazione dell’anno 2019 – spiega l’Assessora ai Servizi Sociali Maria Passaro – in questo momento molte persone sono in difficoltà ed è importante unire le forze per sostenere le famiglie messe in ginocchio dalla crisi economica generata dalla pandemia.”

La dotazione finanziaria originaria della misura era di circa 272 mila euro, comprensiva di un cofinanziamento comunale di 28 mila e 500 euro, con queste somme aggiuntive si arriva a poco più di 353 mila euro che consentiranno un ritocco al rialzo di tutti i contributi che saranno erogati nei prossimi mesi.

La graduatoria stilata dagli Uffici comunali sarà ora aggiornata e inviata nuovamente alla Regione per la definitiva approvazione. Le tempistiche per l’erogazione dei sostegni dipenderanno da questo ulteriore passaggio che interesserà tutti i comuni pugliesi beneficiari del contributo aggiuntivo.

Intanto, è stata definita ed approvata dalla Regione Puglia la graduatoria per l’assegnazione dei contributi per il sostegno ai canoni di locazione durante il lockdown nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Sono 43 i beneficiari ammessi al sostegno finanziato dalla Regione Puglia con una somma di poco superiore ai 41 mila euro.

I contributi, che saranno erogati nelle prossime settimane, saranno accreditati direttamente sui conti corrente delle persone beneficiarie o, in caso di mancata indicazione di un conto, potranno essere ritirati presso l’Istituto di Credito della Tesoreria Comunale.