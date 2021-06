Finalmente il Centro Risvegli di Ceglie Messapica potrà diventare realtà. La Giunta regionale con delibera n. 826/2021 ha impegnato la somma di €9. 993. 085,00 per la realizzazione Centro Risvegli nell’ambito del P. O. Di Alta Specialità di Ceglie Messapica.

“Grazie al Presidente della Regione, Michele Emiliano, e al dottor Giuseppe Pasqualone per l’impegno profuso”, afferma, nel darne notizia, Tommaso Gioia, componente del collegio degli esperti della Presidenza del Consiglio regionale.

“Il nostro impegno – continua Gioia – è di tutta la maggioranza che governa la regione Puglia e consentirà all’intero territorio di avere un presidio di Alta Specialità. Ora si chiede – conclude Tommaso Gioia – un ulteriore impegno per avviare a breve le procedure per la realizzazione dell’opera finanziata”.