La Scuola di Scherma Lame Azzurre “Maestri Zumbo”, rappresentata dal Presidente Alessandro Rubino e dal Maestro di scherma Flavio Zumbo, annuncia la nuova ed importante collaborazione con Creazioni Web, realtà consolidata di Brindisi specializzata nello sviluppo di servizi informatici e comunicazione web. Ha lavorato anche alla digitalizzazione e promozione di Zoosafari, Ciccio Riccio, Torre Coccaro, Camera di Commercio ed attualmente è impegnata nei servizi dell’Industria 4.0 presso aziende di Confindustria, ricevendo prestigiosi premi di categoria.

“Avere una partnership professionalmente rilevante con Francesco Lisi, project manager di Creazioni Web – commentano Alessandro Rubino e Flavio Zumbo – sarà fondamentale per avere un supporto strategico, dal punto di vista informatico e della comunicazione digitale, che gioverà alle attività della scuola, alle competizioni e nei futuri eventi nazionali ed internazionali che ci attendono.”

Creazioni Web si unisce agli altri nomi che sostengono le Lame Azzurre, quali McDonald’s, Serv.En.Co. ed Enel, che ha anche supportato il Centro Sportivo Italiano di Puglia nella realizzazione del Progetto di promozione dello Sport nella Città di Brindisi 2022.

“È importante credere nei valori dello sport – dichiara Francesco Lisi – con particolare attenzione alle discipline che nel tempo hanno espresso le eccellenze sportive del territorio brindisino come quella della famiglia Zumbo, tre generazioni di schermidori che hanno fatto, e continuano a fare, la storia della scherma brindisina. La Scuola di scherma Lame Azzurre è da sempre presente in tutte le competizioni agonistiche nazionali ed internazionali raggiungendo successi, riservando sempre un grande impegno ed energia alla crescita agonistica dei più giovani ed alla ricerca di nuovi talenti nella scherma brindisina. Motivi di orgoglio per essere degnamente rappresentati e supportare pienamente.”

