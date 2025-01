L’ITET “Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi” di Brindisi ha organizzato un evento formativo dal titolo “La scuola inclusiva”, rivolto ai dirigenti scolastici e ai docenti del primo e del secondo ciclo di istruzione della Puglia.

L’ evento si svolgerà a Brindisi, in data 30 gennaio 2025, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, presso l’auditorium dell’Istituto “M.L. Flacco”, ubicato al Quartiere Minnuta, in Via del Lavoro 21/E.

Preziosi contributi sul tema dell’Inclusione saranno forniti dalla prof.ssa Stefania Pinnelli dell’Unisalento, dal dott. Francesco Forliano, coordinatore del corpo ispettivo regionale e dal prof. Dario Ianes, psicologo dell’educazione.

La scuola inclusiva è una scuola «che non ha paura delle differenze, ma le valorizza; mette in campo molte e diverse competenze; diverse forme di partecipazione sociale, didattiche aperte, flessibili, reali; diversi modi di apprendere, come ci insegnano le neuroscienze» (D. Ianes,

comunicazione personale, 2019).

All’evento formativo sono invitati a partecipare i dirigenti scolastici, i coordinatori delle attività didattiche e i docenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo e del secondo ciclo di istruzione della Puglia.

L’iscrizione potrà avvenire attraverso il QR code presente nella locandina allegata.

Il termine per le iscrizioni è fissato al 10 gennaio 2025. Ai presenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

