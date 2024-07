Brindisi, 14 luglio 2024 – L’ A.s.d. Nitor è orgogliosa di annunciare che la nostra squadra femminile disputerà le partite casalinghe del campionato di Serie C 2024/25 presso lo Stadio Comunale “Franco Fanuzzi”, grazie all’autorizzazione concessa dal Comune di Brindisi.

Dopo la promozione conquistata da imbattute durante lo scorso campionato di Eccellenza questo ulteriore traguardo rappresenta una tappa fondamentale per il nostro club e per lo sviluppo del calcio femminile nella nostra città. Il “Franco Fanuzzi”, con la sua storia e le sue rinnovate infrastrutture, offrirà alle nostre atlete un palcoscenico adeguato al loro valore e a quello della competizione che ci attende e siamo estremamente felici di poterlo finalmente chiamare “casa”.

La società desidera esprimere la propria gratitudine al Comune di Brindisi per la lungimiranza dimostrata nei confronti di un movimento in costante crescita come quello del calcio femminile e per aver dato la possibilità, a noi ed ai tifosi, di rimanere nella nostra città.

Lo Stadio Comunale è, infatti, l’unica struttura di Brindisi in possesso di tutti i requisiti di omologazione richiesti dalla Serie C femminile e qualsiasi soluzione alternativa ci avrebbe costretto ad allontanarci dal territorio.

Ci impegneremo al massimo per ripagare questa fiducia nella prossima stagione che ci vedrà affrontare squadre provenienti da tutto il centro-sud.

Ci teniamo, infine, a ringraziare anche il Brindisi FC nella persona del Presidente Roma per essersi dimostrato fin da subito collaborativo nei nostri confronti, gettando le basi per una serena condivisione dell’impianto di gioco.

Le partite casalinghe della Nitor presso lo Stadio Comunale inizieranno a settembre con l’avvio della prossima stagione calcistica. Invitiamo tutti i tifosi e gli appassionati di sport a venire a conoscerci.

Ufficio Stampa A.s.d. Nitor femminile