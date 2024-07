– Valtur Brindisi comunica di aver ingaggiato l’atleta Gianmarco Arletti, esterno italiano di scuola NCAA che ha esordito nel mondo senior in Serie A2 la scorsa stagione a Udine.

Il giocatore si lega alla società biancoazzurra con un accordo valido fino al 30 giugno 2025.

Cresciuto nelle giovanili della Salus Bologna, decide di intraprendere un nuovo percorso scolastico e sportivo trasferendosi negli Stati Uniti. Frequenta le high school per due anni a Holy Cross, dove diventa il leader della squadra con 16.3 punti e 6.5 assist di media, e dal 2020 al 2023 completa il triennio in NCAA all’University of Delaware. Ai Blue Hens si laurea campione della CAA Conference nel 2022 e nell’ultima stagione il suo minutaggio sale a 21’ di media a cui aggiunge 5.2 punti e 3 rimbalzi a partita.

Arletti ha ricevuto convocazioni ai raduni nazionali Under20 & 18, partecipato nel 2019 alla tappa di qualificazione all’Europeo 3×3 Under18, e disputato nell’estate del 2021 il FIBA European Challengers Under20, manifestazione conclusa con 10 punti di media nei cinque incontri disputati.

Benvenuto a Brindisi!

GIANMARCO ARLETTI – LA SCHEDA

Luogo e data di nascita: Bologna, 25/12/2001.

Altezza: 198 cm.

Nazionalità: ITA.

Ruolo: Guardia/Ala.

Carriera: Holy Cross (2018-2020, high school), University of Delaware (2020-23, NCAA), Udine (2023/24, Serie A2).

Competizioni internazionali: Europeo U20 Challengers, 2021/22.



