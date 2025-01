Prestazione pressocché perfetta per la Valtur Brindisi che esalta e si esalta nel tripudio del PalaPentassuglia regalandosi una serata di grandi emozioni e bellissima pallacanestro travolgendo la capolista della Serie A2, la RivieraBanca Rimini con il punteggio finale di 90-55. Seconda vittoria consecutiva altrettanto prestigiosa, pochi giorni dopo dal blitz di Udine confermando i grandi passi in avanti a livello individuale e collettivo contro le prime della classe. Mattatore dell’incontro Brown, all’esordio al PalaPentassuglia con 19 punti a referto, grande prova anche di Del Cadia da 24 di valutazione, la più alta dell’incontro, frutto di 15 punti e 6 rimbalzi in 17 minuti in campo.

Coach Piero Bucchi schiera un quintetto iniziale formato da Calzavara-Brown-De Vico-Ogden-Vildera e il ritmo impresso dalle due squadre in attacco è subito forsennato cercando di prendere vantaggio nei primi secondi dell’azione di gioco (13-14 al 5’). Il buon apporto offensivo di De Vico e Vildera permette a Brindisi di rispondere colpo su colpo alle bocche di fuoco avversarie per un primo quarto in equilibrio chiuso dal coast to coast a tutto campo di Tommy Laquintana per il 23-22. Brindisi prende fiducia e supera la doppia cifra di vantaggio sfruttando i punti dalla panchina dei neoentrati Radonjic, Del Cadia e Arletti (38-27 al 16’). I cinque punti di fila di Brown, la tripla di Calzavara e la super schiacciata di Arletti aggiornano il massimo vantaggio a +17 (52-35 al 20’). Al rientro in campo Vildera commette il secondo e terzo fallo personale nei primi 30” di gioco, coach Bucchi richiama in campo Del Cadia che ripaga subito la fiducia autore di ben 9 punti consecutivi per il nuovo allungo (63-37 al 25’). Brindisi è un fiume in piena e travolge la capolista con un super parziale di 16-0 in otto minuti fino al massimo vantaggio di +31 (68-37). Rimini è al tappeto e non riesce a reagire a dovere, tramortita dalla potenza di fuoco sprigionata dalla Valtur in versione deluxe con tutti gli uomini a disposizione. C’è anche gloria per un ritrovato Vildera nell’ultimo quarto, protagonista sotto le plance nella lotta largamente vinta a proprio favore contro Camara, e Fantoma a segno con due canestri consecutivi al suo ingresso in campo.

Prossimo turno di campionato domenica 2 febbraio alle ore 17:00 in casa del Gruppo Mascio Orzinuovi.

IL TABELLINO

VALTUR BRINDISI-RIVIERA BANCA RIMINI: 90-55 (23-22, 52-35, 71-43, 90-55)

VALTUR BRINDISI: Laquintana 6 (2/7, 0/2, 1 r.), Brown 19 (4/5, 3/8, 3 r.), Arletti 8 (4/6, 0/3, 2 r.), Del Cadia 15 (5/6, 6 r.), Vildera 14 (7/8, 6 r.), Fantoma 4 (2/2), De Vico 6 (1/2, 1/4, 3 r.), Radonjic 11 (1/1, 3/3, 1 r.), Calzavara 7 (1/1, 1/2, 2 r.), Ogden (0/5, 3 r.), Buttiglione (0/2 da tre), Calcagni. Coach: Bucchi.

RIVIERA BANCA RIMINI: Grande 5 (0/3, 1/4, 2 r.), Johnson 12 (6/9, 0/1, 8 r.), Robinson 11 (3/5, 1/4, 1 r.), Marini 9 (3/7, 1/3, 5 r.), Camara 9 (3/5, 8 r.), Simioni 5 (1/2, 1/3, 4 r.), Masciadri 2 (1/1, 0/1), Anumba (0/2, 0/3, 4 r.), Bedetti 2 (1/2, 0/1, 1 r.), Bonfè (0/1 da tre, 1 r.). Coach: Dell’Agnello.

ARBITRI: Attard – Marzulli – Martellosio.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 12/13, Rimini 7/13. Perc. tiro: Brindisi 35/67 (8/24 da tre, ro 6, rd 26), Rimini 22/56 (4/20 da tre, ro 11, rd 27).

Ufficio Stampa Valtur Brindisi