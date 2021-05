HAPPY CASA BRINDISI – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: 74-83 (18-19, 38-39, 56-60, 74-83)

HAPPY CASA BRINDISI: Bostic 9 (1/6, 1/4, 2 r.), Bell 3 (1/4 da 3, 3 r.), Zanelli 6 (2/4 da 3, 2 r.), Harrison 16 (3/7, 1/5, 1 r.) Gaspardo 2 (1/2, 2 r.), Visconti ne, Thompson 9 (3/7, 1/2, 1 r.), Motta ne, Udom 2 (0/2, 5 r.), Perkins 15 (5/9, 0/1, 6 r.), Willis 12 (1/2, 3/6, 8 r.), Cattapan ne. All.: Vitucci.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Belinelli 16 (1/1, 4/8, 1 r.), Pajola 1 (0/1, 2 r.), Alibegovic 2 (1/3, 5 r.), Markovic 3 (1/1, 2 r.) Ricci 15 (1/2, 3/6, 11 r.), Adams (0/2 da 3, 1 r.), Hunter 9 (4/5, 1 r.), Deri ne, Teodosic 16 (1/3, 4/4, 1 r.), Weems 2 (1/3, 0/1, 1 r.), Gamble 10 (5/9, 5 r.), Abass 9 (3/4, 0/2, 5 r.). All.: Djordjevic.

ARBITRI: Tolga SAHIN – Carmelo LO GUZZO – Lorenzo BALDINI.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 19/25, Bologna 14/21. Perc. tiro: Brindisi 23/63 (9/28 da tre, ro 1, rd 23), Bologna 29/55 (11/24 da tre, ro 5, rd 33).

A distanza di quarantotto ore da gara uno, non cambia il copione della serie tra la Happy Casa Brindisi e la Virtus Segafredo Bologna, con gli ospiti capaci di bissare il successo esterno volando a un passo dalla finale scudetto. Il punteggio finale è di 74-83 in favore delle Vnere, quasi sempre in comando delle redini del gioco e puntuali nel bloccare le folate brindisine.

La Happy Casa lotta e ci prova con ogni mezzo a propria disposizione, inizialmente con la scossa di Harrison top scorer del match a quota 16 punti ma con 4/12 al tiro. La Virtus di coach Djordjevic è fulminea nel piazzare break e contro break dal solito duo Teodosic-Belinelli protagonisti con 16 punti a testa. L’MVP però è Ricci in doppia doppia da 15 punti e 11 rimbalzi in 24 minuti e decisivo nel finale di gara a dare la spallata al rientro brindisino (due triple di Zanelli per il 69-75 a tre minuti dalla fine). Il muro difensivo della Segafredo sfrutta le spallata di Hunter e Gamble nonostante l’impegno di Perkins e Willis nella lotta sotto le plance.

Dopo una settimana di pausa la serie si sposterà alla Segafredo Arena di Bologna, sede di gara 3 e gara 4 in back-to-back mercoledì 2 giugno e giovedì 3 giugno alle ore 20:45 in diretta RaiSport, Eurosport 2 ed Eurosport Player.

