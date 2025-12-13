Una serata intensa e partecipata ha segnato un momento storico per la comunità di San Michele Salentino: l’intitolazione del salone polifunzionale di via della Repubblica – bene confiscato alla criminalità organizzata e oggi luogo di comunità – a Michele Lerna, vittima innocente di mafia.

L’iniziativa si inserisce nel percorso Cross Road, progetto promosso dalla Cooperativa Sociale Se Puede con il sostegno del Consiglio Regionale della Puglia – Avviso “Consiglio Aperto” 2025, dedicato alla costruzione di una cittadinanza consapevole attraverso azioni di educazione alla legalità, memoria attiva e partecipazione civica.

La cerimonia ha visto la presenza della Viceprefetto Maria Rita Coluccia, dell’on. Mauro D’Attis, Vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia, e delle Forze dell’ordine, che con la loro partecipazione hanno ribadito il significato istituzionale e comunitario dell’impegno antimafia.

Il Sindaco Giovanni Allegrini ha aperto la serata con un intervento profondo, sottolineando la trasformazione del bene confiscato in un presidio educativo e civile al servizio della cittadinanza.

Momento particolarmente toccante è stato il ricordo portato dai figli di Michele Lerna, che hanno restituito al pubblico una testimonianza autentica e profondamente umana.

Nel suo intervento, Micaela De Marco ha spiegato la scelta simbolica di collocare inizialmente la targa commemorativa all’interno del salone:

“La memoria non si espone, si abita. Mettere la targa dentro significa custodirla nel luogo vivo della comunità, dove le storie continuano a camminare.”

A seguire, il confronto su mafie e trasformazioni sociali in Puglia con Toni Mira e Leonardo Palmisano, che hanno offerto una lettura lucida dell’evoluzione dei sistemi criminali e del ruolo fondamentale dei territori attivi nel contrasto culturale e civile alle mafie.

La serata rappresenta una tappa fondamentale del progetto Cross Road, che continua a trasformare i luoghi liberati in spazi di dialogo, responsabilità e crescita collettiva.