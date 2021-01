È giunta nel pomeriggio di ieri, 27 gennaio, in seguito al pareggio del recupero tra Cingoli e Bressanone, la matematica sicurezza per l’Acqua & Sapone Junior Fasano di rientrare nel novero delle prime otto squadre della Serie A Beretta al termine del girone d’andata, piazzamento che qualifica alla Final8 di Coppa Italia. La manifestazione, in programma dal 12 al 14 febbraio prossimi, si disputerà nel Palasport di Salsomaggiore Terme, in Emilia Romagna, in concomitanza con la Final6 femminile, e rappresenta un traguardo molto importante in questa stagione per la compagine biancazzurra, capace di risalire la classifica dopo un complicato avvio.

“Siamo molto soddisfatti di questa prima parte di campionato – dichiara il tecnico Francesco Ancona – Abbiamo una squadra giovanissima che sta lavorando duramente e sta facendo cose importanti, più di quanto ci si aspettava ad agosto. Abbiamo raggiunto questa splendida qualificazione alla Final8 di Coppa Italia e credo che sia il giusto premio all’impegno dell’intera rosa, ed anche della società, nonostante il momento difficilissimo per lo sport. Andremo a Salsomaggiore Terme a giocarcela senza alcun timore reverenziale nei confronti di nessuno, anche se entreremo da outsider.”

Per conoscere gli abbinamenti del tabellone occorrerà attendere la disputa degli ultimi due recuperi (Merano-Siracusa stasera, Sassari-Bolzano il 3 febbraio), con gli orari di gioco, i dettagli riguardanti la copertura mediatica e tutte le altre info necessarie che saranno diramate dalla FIGH nei prossimi giorni.

Questa l’attuale graduatoria: Conversano 25 (14), Siena 22 (14), Sassari 21 (13), Pressano 18 (14), Bolzano 17 (13), Cassano Magnago 17 (14), Acqua & Sapone Junior Fasano 14 (14), Merano 13 (13), Bressanone 13 (14), Appiano 13 (14), Trieste 12 (14), Cingoli 8 (14), Fondi 6 (13), Siracusa 5 (13), Molteno 2 (14). Tra parentesi le gare disputate.

Si comunica infine che stasera, 28 gennaio, alle 19.45 in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Acqua & Sapone Junior Fasano ci sarà la conferenza stampa prepartita in vista della trasferta di Siena di sabato. Interverranno il tecnico Francesco Ancona ed il portiere Vito Fovio.

