Si rafforza il legame tra due delle più importanti manifestazioni sportive che animano il calendario estivo brindisino. L’Adriatic Cup, storica tappa italiana del Campionato Mondiale di Motonautica F2, sostiene il Torneo dei Rioni, consolidando un percorso di collaborazione che ha trovato una significativa consacrazione nella presentazione congiunta alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano.

La partecipazione alla principale vetrina italiana dedicata al turismo ha rappresentato un momento importante per raccontare una visione condivisa: fare dello sport uno strumento di promozione territoriale, valorizzazione delle destinazioni turistiche e costruzione dell’identità di una città che guarda al mare e alle attività all’aria aperta come elementi centrali del proprio sviluppo.

Da una parte l’Adriatic Cup, capace di portare a Brindisi piloti, team e appassionati provenienti da tutta Europa, trasformando il porto interno in uno spettacolare “stadio del mare” seguito a livello internazionale. Dall’altra il Torneo dei Rioni, che attraverso il basket e il forte radicamento nella comunità cittadina punta a diventare un modello di partecipazione sociale e valorizzazione del territorio.

Pur appartenendo a discipline diverse, le due manifestazioni condividono la stessa capacità di generare attrattività, movimento turistico e promozione territoriale. Entrambe contribuiscono a diffondere un’immagine positiva di Brindisi, raccontandone le bellezze, la vocazione mediterranea e la capacità di organizzare eventi di qualità e di grande coinvolgimento, capaci di lasciare un segno ben oltre il momento agonistico.

In questo percorso assume un valore particolare l’impegno della famiglia Danese, da anni protagonista nel panorama sportivo brindisino. Attraverso il lavoro portato avanti nel mondo della motonautica con il Circolo Nautico Porta d’Oriente e l’Adriatic Cup, Giuseppe Danese e la sua famiglia hanno dimostrato una costante attenzione verso tutte le realtà che utilizzano lo sport come leva di crescita e promozione del territorio.

Il sostegno al Torneo dei Rioni nasce proprio da questa visione comune: investire in eventi che valorizzano Brindisi, uniscono diverse generazioni e contribuiscono a rafforzare l’immagine della città sui circuiti nazionali e internazionali.

La collaborazione tra Adriatic Cup e Torneo dei Rioni rappresenta quindi un esempio concreto di sinergia tra organizzazioni sportive che, pur operando in ambiti differenti, condividono gli stessi valori: passione, inclusione, qualità organizzativa e promozione territoriale.

Brindisi continua così a costruire una rete di eventi capaci di dialogare tra loro e di presentarsi uniti nelle più importanti vetrine nazionali e internazionali, con l’obiettivo di affermare la città come destinazione sportiva, turistica e culturale del Mediterraneo.