Si aprono le porte europee per gli atleti salentini Carola Calogiuri e Simone Toscano, spadisti della storica Società “Lame Azzurre Brindisi – Maestri Zumbo” che rappresenteranno i colori azzurri.

Nei giorni 5-6 ottobre 2024, Calogiuri e Toscano prenderanno parte al Circuito Europeo Cadetti che si terrà a Napoli, per la seconda volta consecutiva.

I significativi risultati ottenuti dai due atleti sino a tale momento hanno consentito l’ammissione da parte del CT della nazionale italiana e lasciano ben sperare in merito ad un ottimo piazzamento.

La loro partecipazione a tale competizione rafforza la solidità della scherma brindisina, che si prepara ad ospitare atleti provenienti da ogni parte del mondo verso la metà del mese (dal 18 al 20 ottobre) in occasione della European Fencing Cup U23.

Le Lame Azzurre Brindisi – Maestri Zumbo ci regaleranno un’emozione dopo l’altra.