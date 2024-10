Il Comune di Fasano annuncia il completamento della parte principale dei lavori di riqualificazione di Largo Oronzo Guarini. A partire da venerdì, 18 ottobre, sarà nuovamente attiva la fermata del servizio di trasporto pubblico urbano situata presso il piazzale Stazione.

Si informa, pertanto, che la fermata attualmente utilizzata dal servizio di trasporto pubblico urbano, posizionata in viale Ponte di Cesare all’angolo con viale Stazione, non sarà più operativa da venerdì 18 ottobre.

Si invitano tutti gli utenti a prestare attenzione a questa modifica e a utilizzare la nuova fermata di Largo Oronzo Guarini per le loro esigenze di trasporto pubblico.

Si ricorda inoltre che sono operative le nuove paline interattive che avvisano gli utenti in tempo reale su arrivi e partenze ed eventuali ritardi dei bus, e una web app (clicca qui o scansiona il QRcode sulle paline), che permette di ricevere sul proprio dispositivo mobile tutte le informazioni utili per fruire correttamente del servizio di trasporto pubblico locale, oltre alla possibilità di collegarsi al sito Cotrap per acquistare online, comodamente dal proprio telefonino, i ticket di viaggio.

Le nuove paline interattive sono anche fornite di pulsante con scritte in linguaggio braille che attivano il sistema informativo audio per gli utenti ipovedenti.

L’Amministrazione Comunale ringrazia la cittadinanza per la pazienza e la collaborazione mostrata durante i lavori di riqualificazione e si impegna a continuare a migliorare i servizi offerti alla comunità.

