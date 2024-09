Daisy Peluso, giovane artista brindisina, sarà protagonista di un importante evento artistico a Milano. Dal 20 al 26 settembre, infatti, le sue opere saranno esposte presso la prestigiosa Fondazione Luciana Matalon, nell’ambito di una mostra curata da ImageNation, organizzazione culturale che si dedica alla promozione di arte contemporanea e fotografia a livello internazionale.

Peluso, formatasi all’Accademia di Belle Arti di Lecce, è profondamente legata alle sue origini pugliesi e in particolare a Brindisi, tanto che anche il soggetto della sua opera è una giovane modella brindisina. Con questo lavoro, l’artista porta il talento e la creatività della sua città sotto i riflettori di un’importante vetrina culturale.

“Credo sia fondamentale valorizzare l’arte e la cultura del sud, dando voce a chi ha dedicato anni allo studio e alla dedizione”, afferma Daisy Peluso, sottolineando quanto sia importante che i giovani talenti del Meridione ricevano il giusto riconoscimento e spazio.

La mostra di Milano rappresenta un’occasione importante non solo per l’artista brindisina, ma anche per la sua città, che attraverso l’arte si fa conoscere e apprezzare oltre i confini locali. Un’opportunità per portare in scena la passione e l’impegno che caratterizzano tanti giovani talenti del nostro territorio.

L’evento sarà visitabile per tutta la settimana e rappresenta un’opportunità per immergersi nell’arte contemporanea con uno sguardo rivolto anche alle eccellenze della nostra Brindisi.

Per ulteriori dettagli, immagini e informazioni sull’esposizione, è possibile visitare il sito ufficiale di ImageNation: imagenation.paris.