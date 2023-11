Si è conclusa con successo di partecipazione ed apprezzamento nella giornata di Domenica la tre giorni dell’International Street Food che da venerdì 27 al 29 ottobre ha rallegrato e soddisfatto i numerosi visitatori.

“In qualità di assessore al Marketing Territoriale devo riconoscere che questa ‘festa dei sapori’, così come è stata ribattezzata dal bravissimo organizzatore Alfredo Orofino, conferisce lustro alla città favorendone le potenzialità turistiche e attrattive. Non è un caso che la gustosa manifestazione abbia raggiunto con Brindisi, l’edizione numero 106, basta a spiegare come ricevere la proposta di ospitalità per un evento del genere sia stata a dir poco una occasione da non perdere. Tutto questo non ha fatto altro che agevolare gli arrivi in città anche dalla provincia e addirittura da altre città regionali, grazie anche alla variegata scelta degli stand che hanno promosso l’ottima cucina Italiana ed interessanti scelte Internazionali!”

Possibile immaginare che scenari come quelli visti negli ultimi tre giorni rappresentino motivo di positive ripercussioni anche verso gli operatori economici locali proprio per il gran numero di avventori che attrae in ogni edizione.

“Insomma possiamo ritenerci molto soddisfatti dei risultati pur sapendo che l’appuntamento era attesto da molti cittadini, il dato in termini di presenze ci ha ulteriormente colpito e questo grazie ad una organizzazione attenta e pianificata, con particolare riguardo alle questioni di sicurezza . Non ci resta che ringraziare International Street Food e confermare la volontà di mantenere i rapporti per il futuro, un futuro che veda momenti di aggregazione come punto forte una strategia di marketing votata al percorso di destinazione turistica che si intende intraprendere”

Luciano Loiacono

Assessore Allo Sviluppo Economico e Marketing di Brindisi