L’assessore regionale alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, sarà domani, giovedì 11 marzo, in provincia di Brindisi per una visita ad alcuni centri vaccinali, accompagnato dal direttore generale della Asl, Giuseppe Pasqualone e dal direttore del Servizio di Igiene e Sanita pubblica, Stefano Termite.

Alle 9.30 l’assessore Lopalco sarà a Fasano nell’hub allestito al primo piano del centro commerciale Conforama, al momento il più grande centro vaccinale di popolazione della Puglia, con i suoi 4mila metri quadri e una potenzialità di somministrazione di 3mila vaccini al giorno. In calendario giovedì mattina le vaccinazioni per operatori sanitari.

Subito dopo, intorno alle 10.30 Lopalco sarà a Ceglie Messapica, nel centro di mille metri quadri all’interno del Palasport 2006, dove nella mattinata si effettueranno le somministrazioni del vaccino per gli operatori sanitari e a seguire per gli over 80.

Alle 12, invece, è in programma la visita al centro vaccinale del quartiere Bozzano, a Brindisi in via Spagna, uno spazio di circa mille metri quadri nel Centro anziani comunale. Nella giornata sono in calendario le vaccinazioni di forze di polizia e operatori scolastici.

UFFICIO STAMPA ASL BR