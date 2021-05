Sempre alla ricerca di nuove sfide, Cristina Chirico, assistente sociale oritana ha introdotto anche in provincia di Brindisi il servizio “Metodo Coordinazione Genitoriale”. Il metodo CO.GE (Coordinazione Genitoriale) è indicato per genitori separati o in fase di separazione che vivono un momento di conflittualità alta, specie per quanto riguarda le decisioni relative ai propri figli, anche le più banali (acquisto di testi scolastici, iscrizioni ad attività sportive, spese extra). Il metodo permette di ridurre il conflitto e garantite che la vita quotidiana dei bambini non ne risenta.

“La consulenza genitoriale – spiega la stessa Chirico – offre la possibilità di discutere e riflettere sulle modalità e sulle problematiche educative e psicologiche legate alla crescita dei figli e sulle difficoltà che come genitori si devono affrontare e può quindi aiutare ad essere più comprensivi con se stessi e a svolgere con meno ansia e con più gratificazione la funzione di genitore”.

Il metodo consiste in massimo 10 incontri con cadenza settimanale, il colloquio ha la durata di un’ora e la frequenza è strettamente legata alla richiesta portata. Sono previsti percorsi di sostegno e supporto di fronte a situazioni di disagio e crisi, in cui il CO.GE. fornisce al genitore strumenti educativi e rielabora assieme ad essi modalità educative più funzionali al bambino, al genitore e al contesto famiglia. Tra i compiti monitorare l’andamento dei rapporti genitori/figli, fornendo le opportune indicazioni; eventualmente correttive dei comportamenti disfunzionali dei genitori; coadiuvare i genitori nelle scelte formative dei figli; vigilare sull’osservanza dei tempi previsti per il padre ed assumendo le opportune decisioni (nell’interesse dei figli) in caso di disaccordo.

Info&Contatti:

Tel. 350.013 6535

Email chiricoassistentesociale@gmail.com

Assistente Sociale Iscritta all’Albo della Regione Puglia n.4404

Abilitata all’esercizio della professione di Coordinatore Genitoriale

Riceve negli studi medici di Oria, Manduria, Villa Castelli ed Ostuni su appuntamento