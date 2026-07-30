Dal 2006 l’Associazione culturale Periferia opera con costanza e spirito di puro volontariato al servizio dei quartieri periferici della città, promuovendo iniziative concrete finalizzate a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a rafforzare il senso di comunità.

In questi vent’anni di attività l’associazione ha realizzato numerosi interventi di carattere sociale, solidale e civico: assistenza alimentare alle famiglie in difficoltà; organizzazione di eventi benefici durante il periodo delle festività natalizie e pasquali, oltre che nel corso dell’anno, anche presso strutture protette dedicate agli anziani; acquisto e donazione di un defibrillatore; rifacimento delle facciate delle palazzine del Villaggio Pescatori in occasione della festività della Madonna; interventi quotidiani di decoro urbano nei quartieri periferici; iniziative di sensibilizzazione sui temi dell’autismo e dell’epilessia; fornitura e posa in opera delle panchine nella piazza antistante la Chiesa di San Nicola, al quartiere Paradiso; organizzazione, da due anni, del Festival del Teatro in Vernacolo Brindisino, che durante l’estate porta le commedie nei quartieri periferici, oltre a numerose altre iniziative.

L’associazione ritiene inoltre che, dalla soppressione delle Circoscrizioni, si sia registrato un evidente peggioramento nella gestione dei piccoli interventi di prossimità, quali il decoro urbano, la pulizia, la manutenzione di strade e marciapiedi e la pubblica illuminazione. Le Circoscrizioni rappresentavano infatti un importante presidio di controllo e operatività sul territorio, oggi non più presente.

Per questo motivo, Periferia avvia una nuova campagna di adesioni e invita i cittadini di ogni quartiere che condividano i valori della solidarietà, del volontariato, della partecipazione civica e del miglioramento della qualità della vita nei quartieri a entrare a far parte dell’associazione, operando come vere e proprie sentinelle del territorio.

Chiunque desideri contribuire a migliorare la qualità della vita della propria città e del proprio quartiere può contattare l’Associazione Periferia al seguente recapito:

Cell. +39 388 9079331

Periferia crede che il cambiamento nasca dalla partecipazione dei cittadini. Insieme possiamo costruire quartieri più vivibili, più sicuri e più solidali.

Il Presidente

Massaro Francesca