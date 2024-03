Benvenuti in un viaggio di scoperta e impegno: in cui ogni passo ci avvicina a un futuro più sostenibile e inclusivo per tutti. Attraverso un ciclo di sei cammini, Camminiamo insieme verso i 17 goal dello Sviluppo Sostenibile, l’Associazione Officina Didattica in Natura di Latiano propone di esplorare le sfide globali più pressanti addentrandoci nella comunità locale.

Dalla lotta contro la povertà e la fame alla promozione della salute e del benessere, dalla conservazione dell’ambiente alla promozione di una crescita economica inclusiva, ogni obiettivo ci sfida a fare la differenza nel nostro mondo. Attraverso i cammini, non solo esploreremo queste tematiche cruciali, ma anche ci adopereremo attivamente a promuovere la necessità di una “ecologia integrale”.

Unisciti a noi in questa avventura di scoperta e recupero della memoria di una comunità laboriosa e solidale: in cui ogni passo ci porterà più vicini ad una concezione di futuro nel quale ogni individuo possa prosperare in armonia con il pianeta che chiamiamo casa. Siamo pronti, allora, a metterci in cammino per un futuro sostenibile e inclusivo per tutti.

Col primo cammino “O emigrante o briganti”, secondo la celebre affermazione di Francesco Saverio Nitti, attraverseremo i luoghi dove si svolsero alcuni fatti del brigantaggio politico brindisino dopo l’Unità d’Italia. Correva l’anno 1862 e al grido “Viva Francesco II. Morte a Vittorio Emanuele” un gruppo di circa 200 briganti, capeggiato da Pasquale Domenico Romano detto “Enrico la Morte” o “Francescano Terribile”, tenne sotto scacco l’intero territorio brindisino. Oltre alle azioni di guerriglia contro l’esercito e la guardia nazionale, i loro obiettivi furono le masserie che venivano saccheggiate ed usate come covi e nascondigli.

Cosa spingeva questa massa di diseredati ad imbracciare le armi nell’ansia di conquista di migliori condizioni di vita? Lo scrive chiaramente il Meridionalista Saverio Francesco Nitti nell’opera L’emigrazione italiana e i suoi avversari: «poiché a noi, in alcune delle nostre province del Mezzogiorno specialmente, dove grande è la miseria e dove grandi sono le ingiustizie che opprimono ancora le classi più diseredate dalla fortuna, è una legge triste e fatale: o emigranti o briganti».

Di questa alternativa “fatale”, l’Associazione Officina Didattica in Natura ha voluto tracciare un cammino storico, che si terrà il prossimo 24 Marzo. Alla luce di quanto ritrovato durante il percorso, l’attività prevede una immersion in alcuni dei 17 goal dell’Agenda 2030, quali, sconfiggere la povertà, sconfiggere la fame, ridurre le disuguaglianze (goal 1, 2, 10).

L’itinerario si snoderà attraverso le contrade, Moreno, Orfani, San Nicola, Rocconuzzo, Sant’Elmi e Cazzato, con soste nei luoghi dove avvennero i fatti divenuti Storia del Brigantaggio.

Il percorso, di circa 12 Km, è di livello turistico pertanto adatto a chiunque abbia una buona attitudine al camminare. Si consiglia un abbigliamento adeguato all’attività all’aperto e indicato per la stagione; inoltre è consigliato l’utilizzo di uno zaino per contenere acqua sufficiente ed eventuale snack o frutta.

Per eventuali adesioni o informazioni scrivete al whatsapp 340/3660696.