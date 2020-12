Si è svolta stamattina sulla vecchia spiaggia “Marimisti” di Brindisi una raccolta di rifiuti organizzata dalla neonata associazione Pirates of Apulia.

Una famiglia di soci dell’organizzazione ha deciso di invitare tutti gli amanti della nostra terra a passare una giornata diversa pulendo il mondo che lasceremo ai nostri figli. In poco tempo purtroppo sono stati raccolti 6 sacchi di rifiuti distinti secondo le regole della raccolta differenziata.

Il Presidente dell’associazione ricorda che tale iniziativa , non solo è conforme alle norme Anti-Covid in vigore ma raggiunge più risultati: trascorrere una giornata all’aria aperta con i propri figli, educarli alla coscienza ambientalista e , soprattutto , lasciare loro un mondo migliore.

Pirates Of Apulia è un’associazione senza scopo di lucro, costituita di recente da un appassionato di vela austriaco con l’aiuto di amici nazionali e internazionali.



La mission è quella di promuovere l’attività velica soprattutto con vecchie navi di legno.

L’obiettivo a lungo termine è quello di gestire una nave pirata a grandezza naturale a Brindisi. Finché non raggiungerà questo obiettivo si prenderà cura, ristrutturerà e gestirà imbarcazioni a vela, organizzando eventi aperti alla cittadinanza, soprattutto educativi.

Per far parte dei Pirati d’Apulia, non bisogna essere amanti della vela, ma semplicemente della vita associativa.

Il Presidente, Axel Ceglie-Swoboda, sottolinea che: ” La maggior parte dei membri attualmente non sono italiani, ma stranieri innamorati della Puglia che vogliono fare la loro parte per aiutare le istituzioni, valorizzando le risorse DIquesta terra . Lamentarsi non serve a nulla, pertanto, se ti senti un pirata, ti preghiamo di contattarci all’e-mail: piratesofapulia@gmail.com

o cercarci su Facebook”.