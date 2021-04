“A causa dell’immobilismo del sindaco e dell’intera maggioranza, forse troppo occupata negli ultimi tempi a pensare a poltrone ed equilibri politici, i lavori di riqualificazione della pista dell’aeroporto di Brindisi rischiano di fermarsi, con annessa perdita del relativo finanziamento. Deve essere immediatamente portata in Consiglio comunale la delibera sulla cessione della porzione della strada Comunale n.11 ad Aeroporti di Puglia, altrimenti sarà un disastro”.

Così i consiglieri comunali del MoVimento 5 Stelle di Brindisi Gianluca Serra, Tiziana Motolese e Paolo Antonio Le Grazie.

“Il primo cittadino – continuano – il 28 gennaio si era impegnato formalmente a sottoporre al Consiglio comunale la delibera in questione. Sono passati ormai più di due mesi e della delibera non c’è traccia. In più, è necessario chiedere alla Capitaneria di Porto la cessione di due particelle di loro proprietà. I lavori di riqualificazione, su cui insiste un finanziamento di circa 12 milioni di euro, devono concludersi il prima possibile per limitare i temporanei disagi al traffico aereo dello scalo, auspicando che non si prefiguri un ritardo tale da pregiudicare anche l’intero finanziamento.

La cattiva gestione politica e la negligenza di questa amministrazione nella vicenda rischiano di far pagare a caro prezzo all’intera comunità brindisina le colpe di una classe dirigente che finora si è dimostrata inadeguata” concludono.

MoVimento 5 Stelle Brindisi