“Rossi non giochi con i fatti. I lavori non sono fermi ma non potranno proseguire a lungo se il comune di Brindisi non farà il suo dovere. Il sindaco porti in consiglio la delibera di cessione che chiediamo da due mesi”. Così i consiglieri comunali del MoVimento 5 Stelle di Brindisi Gianluca Serra, Tiziana Motolese e Paolo Antonio Le Grazie.

“Non ci si nasconda dietro un dito, – continuano – prima che sollevassimo il problema l’operazione si stava legando alla cessione di due particelle del demanio marittimo al comune; vogliamo rimarcare come la relativa richiesta è stata inviata solo il 30 marzo di quest’anno. Si continua a fare finta di ignorare che i lavori di ammodernamento della pista sono iniziati ‘sulla parola’.

In più, chiediamo di fare presto anche con riferimento al dock-B: è necessaria una nuova delibera di giunta atteso che quella prodotta dal comune non consente i trasferimenti previsti dall’accordo di programma.

È il momento dei fatti adesso. La retorica e le sterili arrampicate sugli specchi non ci interessano” concludono.

MoVimento 5 Stelle Brindisi