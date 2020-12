Nota del Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Luigi Caroli in merito all’inizio dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza del Poliambulatorio di Ceglie Messapica.

“Sono felice che nella giornata di oggi siano iniziati i primi interventi di manutenzione nell’edificio che ospita l’Ospedale di Ceglie Messapica. Finalmente, possiamo cominciare a dare risposte concrete e soprattutto garantire l’idoneità della struttura ai pazienti, al personale sanitario, ai fruitori dei servizi, ai residenti delle zone immediatamente prossime e ai passanti.

A tal proposito, sento il dovere di ringraziare l’ASL BR e gli Uffici di competenza, che hanno accolto immediatamente la mia richiesta d’intervento presentata qualche giorno fa, dando inizio ad una serie di lavori necessari ad un complesso ospedaliero, ormai indispensabile per i servizi poliambulatoriali offerti e attualmente fondamentale nella lotta al Covid- 19. Adesso, però, tenuto conto degli interventi di piccola manutenzione già avviati, sarebbe opportuno studiare soluzioni di lungo periodo: le cattive condizioni in cui versa la struttura, richiedano una immediata programmazione e progettazione di azioni mirate, atte alla riqualificazione globale della struttura e al potenziamento del ventaglio di servizi sanitari offerti. Sono fiducioso che, con l’impegno dell’Azienda Sanitaria e delle Istituzioni Regionali, si possa portare avanti un progetto che valorizzi l’Ospedale di Ceglie Messapica, trasformandolo in un centro nevralgico per la rete ospedaliera della Provincia di Brindisi”.

/comunicato