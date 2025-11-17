Il 45° report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia, visionabile al seguente link https://rb.gy/n66xpv, attesta anche questa settimana un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione: 68 annunci attivi, per un totale di 347 posti di lavoro nei diversi settori produttivi del territorio.

A guidare il mercato del lavoro questa settimana è il comparto turismo e ristorazione con 238 figure ricercate. Al secondo posto si posiziona il settore commercio con 34 risorse richieste, mentre al terzo troviamo il comparto amministrativo con 21 posizioni aperte. Si collocano al quarto posto l’ambito metalmeccanico con otto figure ricercate e il settore edilizia con otto risorse richieste. Seguono, il settore sociale con sette figure richieste e il comparto sanità con sette posizioni aperte. Quattro risorse richieste per il settore elettromeccanico e quattro figure ricercate per logistica. Si rilevano tre posizioni aperte per trasporti. Sono richieste due figure per tessile, due per servizi alla persona, due per impiantistica elettrica, due per contabile, due per artigianato e due per alimentari. Si registra una posizione aperta per il comparto tecnico.

Il report segnala inoltre una serie di proposte di lavoro e formazione all’estero, promosse attraverso la rete EURES che sostiene la mobilità professionale a livello europeo.

Sempre aggiornata, inoltre, la sezione dedicata ai corsi di formazione per diplomati e disoccupati, cui si uniscono le opportunità offerte con i programmi Garanzia Giovani e NEET.

Si ricorda che le offerte, parimenti rivolte a entrambi i sessi, sono pubblicate quotidianamente sul portale “LavoroxTe Puglia”, dal quale ci si può candidare direttamente tramite SPID.

Si consiglia di consultare costantemente la pagina Facebook “Centri impiego Brindisi e provincia”, attraverso la quale è possibile restare sempre aggiornati sugli annunci di lavoro attivi e sugli eventi dedicati alla ricerca attiva del lavoro e di orientamento organizzati su tutto il territorio.

Si consiglia inoltre di consultare il portale SINTESI Brindisi e i profili Google di ogni Centro per l’Impiego.

Per qualunque supporto, richiesta o informazione, i cittadini e le imprese possono rivolgersi agli operatori di ARPAL Puglia dei tre Centri per l’impiego dell’Ambito territoriale di Brindisi (Brindisi, Francavilla Fontana, Ostuni), i cui contatti si trovano in coda al comunicato.

Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30, il martedì anche nel pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento.

IL CAMPER DEL LAVORO, SPORTELLO MOBILE DEI CENTRI PER L’IMPIEGO

Il Camper del Lavoro di ARPAL Puglia, prosegue il suo viaggio nei comuni del sud e nord della provincia, facendo nuovamente tappa dal 17 al 20 novembre a Torre Santa Susanna, Villa Castelli, San Pancrazio Salentino e Torchiarolo.

L’obiettivo è portare i servizi dei Centri per l’Impiego direttamente nei territori, avvicinando le politiche attive del lavoro anche alle comunità più periferiche. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Cefas, Consorzio Mestieri Puglia e Sale della Terra, prevede un supporto concreto e personalizzato per cittadini e imprese: orientamento professionale, aiuto nella stesura e aggiornamento del CV, consulenza su offerte di lavoro e percorsi formativi, accesso ai servizi digitali e informazioni utili anche per chi assume. Il progetto si inserisce anche nel quadro delle azioni contro il caporalato, promuovendo legalità e inclusione.

AGENZIA REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PUGLIA

L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Puglia nasce con la Legge regionale n. 29 del 29 giugno 2018 e ha come obiettivo prioritario la più ampia inclusione nel mondo del lavoro. Gestisce i Centri per l’impiego; favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, in sinergia con imprese e privati accreditati; promuove l’integrazione delle persone con disabilità e fragilità; supporta l’osservatorio del mercato del lavoro; collabora alla programmazione dell’offerta formativa rispetto alle dinamiche del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali.

www.arpal.regione.puglia.it

CONTATTI

Ufficio Comunicazione Direzione Generale

Mail: comunicazione@arpal.regione.puglia.it

Ufficio comunicazione Ambito Territoriale di Brindisi

Mail: comunicazione.brindisi@arpal.regione.puglia.it

CPI Brindisi

Mail: ido.brindisi@arpal.regione.puglia.it

Numero di telefono: 0831 1568068

CPI Francavilla Fontana

Mail: ido.francavilla@arpal.regione.puglia.it

Numero di telefono: 0831 1568035

CPI Ostuni

Mail: ido.ostuni@arpal.regione.puglia.it

Numero di telefono: 0831 1568001