Valtur Brindisi è lieta di annunciare l’ingresso del nuovo partner PROGRESSO E LAVORO S.c.r.l, nella famiglia biancoazzurra in qualità di Gold Sponsor per la stagione sportiva 2026/27.

Il brand PROGRESSO E LAVORO sarà presente sul fronte della maglia gara casalinga e trasferta con cui scenderà in campo la Valtur Brindisi nel corso del campionato di Serie A2.

PROGRESSO E LAVORO S.c.r.l., attiva dal 1974, è un’azienda metalmeccanica specializzata nel settore ferroviario, con competenze nella costruzione, revisione e trasformazione di rotabili. Con oltre cinquant’anni di esperienza, rappresenta oggi un partner qualificato a livello nazionale e internazionale, con un consolidato know-how tecnico e produttivo.

“La partnership con New Basket nasce dalla volontà condivisa di sostenere un progetto sportivo dedicato alla crescita dei giovani, all’inclusione e alla diffusione di valori positivi nella comunità, in coerenza con la cultura aziendale e il suo impegno verso il territorio e le nuove generazioni”, ha dichiarato il Presidente della Progresso e Lavoro, Antonio Spinosa.

Queste le parole del Presidente della Valtur Brindisi, Nando Marino: “Accogliamo con grande piacere una new entry di valore e all’avanguardia nel proprio settore, un’altra azienda locale che ha sposato il nostro progetto con la speranza che il rapporto di partnership possa durare a lungo con reciproca soddisfazione. È solo grazie all’impegno e supporto di imprenditori locali, come la famiglia Spinosa alla guida della Progresso e Lavoro, che il futuro della pallacanestro brindisina potrà continuare a poggiarsi su una base solida e importante su cui costruire progetti e ambizioni”.

Valtur Brindisi & PROGRESSO E LAVORO S.c.r.l: benvenuti in biancoazzurro!

Ufficio Stampa Valtur Brindisi