La Lega Basket Serie A ha diramato il calendario completo della regular season Serie A Unipolsai 2021-22 che vedrà al via sedici squadre.

La grande novità di questa edizione è che per la prima volta nella sua storia la Lega Basket ha varato un calendario asimmetrico nel quale il girone di ritorno non rispecchia quello dell’andata: l’ordine nel quale le squadre si affronteranno nel girone di andata è stato infatti modificato nel ritorno così come la composizione delle gare nel turno stesso. Una decisione che ha come obiettivo quello di garantire maggior spettacolo e imprevedibilità alla stagione.

La nuova stagione sportiva per la Happy Casa Brindisi inizierà in trasferta il 26 settembre sul campo dell’Allianz Trieste. Esordio casalingo la settimana successiva nella ‘classica’ sfida contro il Banco di Sardegna Sassari; doppio turno interno durante le feste natalizie contro Treviso e Pesaro (19 e 26 dicembre). L’anno nuovo partirà con il botto: nel mese di gennaio 2022 sono infatti previste in 15 giorni le sfide con Venezia, V. Bologna e Sassari. Il girone di ritorno si concluderà l’8 maggio al PalaPentassuglia ospitando la neopromossa Tortona.

Le finestre riservate alle squadre nazionali sono previste nelle settimane da lunedì 22 novembre a martedì 30 novembre 2021 e da lunedì 21 febbraio a martedì 1 marzo 2022. Il girone di andata che qualificherà le prime 8 formazioni alla Final Eight di Coppa Italia, in programma da giovedì 16 a domenica 20 febbraio 2022. Resta immutato il format di quarti e semifinali playoffs scudetto che si disputeranno al meglio delle 5 gare e la finale che si giocherà al meglio delle 7 gare.

GIRONE DI ANDATA LBA 21/22

 1^GIORNATA (26/09/2021) Allianz Pallacanestro Trieste – Happy Casa Brindisi

 2^GIORNATA (03/10/2021) Happy Casa Brindisi – Banco di Sardegna Sassari

 3^GIORNATA (10/10/2021) Bertram Derthona Basket – Happy Casa Brindisi

 4^GIORNATA (16/10/2021) Happy Casa Brindisi – Fortitudo Bologna

 5^GIORNATA (24/10/2021) Vanoli Basket Cremona – Happy Casa Brindisi

 6^GIORNATA (31/10/2021) Happy Casa Brindisi – Umana Reyer Venezia

 7^GIORNATA (07/11/2021) Openjobmetis Varese – Happy Casa Brindisi

 8^GIORNATA (14/11/2021) Happy Casa Brindisi – Dolomiti Energia Trentino

 9^GIORNATA (21/11/2021) Virtus Segafredo Bologna – Happy Casa Brindisi

 10^GIORNATA (05/12/2021) Happy Casa Brindisi – A|X Armani Exchange Milano

 11^GIORNATA (12/12/2021) Unahotels Reggio Emilia – Happy Casa Brindisi

 12^GIORNATA (19/12/2021) Happy Casa Brindisi – Nutribullet Treviso Basket

 13^GIORNATA (26/12/2021) Happy Casa Brindisi – Carpegna Prosciutto Pesaro

 14^GIORNATA (02/01/2022) Germani Brescia – Happy Casa Brindisi

 15^GIORNATA (09/01/2022) Happy Casa Brindisi – GeVi Napoli

GIRONE DI RITORNO LBA 21/22

 16^GIORNATA (16/01/20202) Umana Reyer Venezia – Happy Casa Brindisi

 17^GIORNATA (23/01/2022) Happy Casa Brindisi – Virtus Segafredo Bologna

 18^GIORNATA (30/01/2022) Banco di Sardegna Sassari – Happy Casa Brindisi

 19^GIORNATA (06/02/2022) Happy Casa Brindisi – Unahotels Reggio Emilia

 20^GIORNATA (13/02/2022) Fortitudo Bologna – Happy Casa Brindisi

 21^GIORNATA (06/03/2022) Happy Casa Brindisi – Germani Brescia

 22^GIORNATA (13/03/2022) Carpegna Prosciutto Pesaro – Happy Casa Brindisi

 23^GIORNATA (20/03/2022) Happy Casa Brindisi – Vanoli Basket Cremona

 24^GIORNATA (27/03/2022) GeVi Napoli – Happy Casa Brindisi

 25^GIORNATA (03/04/2022) Happy Casa Brindisi – Openjobmetis Varese

 26^GIORNATA (10/04/2022) Dolomiti Energia Trentino – Happy Casa Brindisi

 27^GIORNATA (16/04/2022) Nutribullet Treviso Basket – Happy Casa Brindisi

 28^GIORNATA (24/04/2022) Happy Casa Brindisi – Allianz Pallacanestro Trieste

 29^GIORNATA (01/05/2022) A|X Armani Exchange Milano – Happy Casa Brindisi

 30^GIORNATA (08/05/2022) Happy Casa Brindisi – Bertram Derthona Tortona

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi