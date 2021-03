Il Presidente della LBA Umberto Gandini, in merito alla partita in programma domenica 21/03/2021 tra Happy Casa Brindisi e Banco di Sardegna Sassari, valida per la 8^ giornata di ritorno del Campionato Serie A UnipolSai;

richiamato il provvedimento n. 59/2021 assunto in data 13 marzo u.s.;

preso atto dell’impossibilità di disputare l’anzidetta partita a causa del provvedimento assunto in data 15 marzo u.s. dall’ATS Sardegna che prescrive al Gruppo Squadra del Banco di Sardegna Sassari un periodo di quarantena;

tutto ciò considerato, dispone il rinvio della partita medesima.

Nei prossimi giorni saranno indicate le modalità di recupero della partita.