Ci siamo. Manca ormai pochissimo al grande spettacolo di ALIS Theatre, che approda al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi nella tappa del Christmas tour invernale di “Le Cirque Top Performers”. Cinque gli spettacoli programmati: il 26 dicembre alle ore 17 e alle ore 21, il 27 dicembre alle ore 21, il 28 dicembre alle ore 21, infine il 29 dicembre alle ore 17.

Adrenalina e divertimento assicurato nei cinque show in programma attendono il pubblico del Verdi, pronto ad ammirare i funambolici top performers che per la prima volta arrivano a Brindisi. “ALIS Theatre” è pronto a battere ogni record: una cast di artisti di fama mondiale incanterà la platea con numeri mozzafiato, eseguiti con precisione tecnica e straordinaria creatività.

Interpreti nuovi, in gran parte provenienti dal celebre “Cirque du Soleil”, ma anche prestigiose riconferme saranno capaci di meravigliare gli spettatori con esibizioni ai limiti delle possibilità umane. L’atmosfera sarà esaltata da una colonna sonora originale e da un allestimento scenico che unirà luci, suoni e coreografie in un’esperienza immersiva e coinvolgente. La sinergia tra talento umano e tecnologia scenografica offrirà al pubblico un viaggio in una dimensione onirica, tra incanto e stupore.

Ogni performance promette di sorprendere con l’eleganza e l’audacia degli artisti in scena, sottolineando la cifra originale di uno spettacolo capace di emozionare e meravigliare spettatori di tutte le età.

I biglietti disponibili al botteghino del Verdi e su Alisticket.it e TicketOne.it.

Ufficio Stampa & Comunicazione

Fondazione Nuovo Teatro Verdi – Brindisi