L’associazione culturale Scià APS, con il patrocinio del Comune di Fasano e la collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, è lieta di presentare la rassegna letteraria “Le città visibili. Storie individuali e sogni collettivi”, che si terrà presso la Biblioteca di Comunità di Fasano tra febbraio e aprile.

Gli incontri offriranno un ricco programma di appuntamenti dedicati alla letteratura, all’approfondimento culturale e alla condivisione di idee.

La rassegna mira a esplorare il dialogo tra le storie individuali e le aspirazioni collettive attraverso una serie di eventi che spazieranno dalla narrativa contemporanea a momenti dedicati all’infanzia e alla riflessione sociale.

Programma degli incontri

• Giovedì 13 febbraio – ore 17:30 – “Cronache da Meridania” (Giazira scritture)

Incontro con l’autore Stefano Palmisano, che presenterà la sua raccolta di racconti, un affresco narrativo che intreccia luoghi immaginari e tematiche attuali.

• Giovedì 20 febbraio – ore 17:00 – Laboratorio di lettura per “M’illumino di meno”

Un momento speciale dedicato ai più piccoli con Francesco di Palmo de La Città incantata, che condurrà un laboratorio di lettura per sensibilizzare i bambini al risparmio energetico e alla sostenibilità.

• Giovedì 6 marzo – ore 17:30 – “Fantasmi di famiglia” (Ottocervo)

L’autrice Licia Cascione dialogherà con il pubblico sul suo fumetto d’esordio: fra romanzo storico e realismo magico, l’affresco di una famiglia che attraversa gli orrori della guerra, consolata e perseguitata da apparizioni soprannaturali ispirate al folclore del Meridione.

• Giovedì 20 marzo – ore 17:30 – “Per diventare Eduardo” (Laurana)

L’autore Giuliano Pavone presenterà il suo ultimo romanzo ambientato nel 1982 con protagonista un sedicenne tarantino, figlio di un operaio dell’Italsider, che grazie ad una borsa di studio trascorre una settimana a Roma per intervistare Eduardo De Filippo. Giorni memorabili che influiranno sulla maturazione del ragazzo, accompagnandolo attraverso gli snodi più importanti della vita, dalle scelte lavorative ai tormenti sentimentali, dalla scoperta dei segreti della propria famiglia alle lotte in difesa della salute e dell’ambiente.

• Giovedì 3 aprile – ore 17:30 – “Uomini e caporali” di Alessandro Leogrande (Feltrinelli)

Un talk con Piero D’Argento (fondazione Di Vagno), Vito Giannulo (TGR Rai Puglia) e Stefano Palmisano (avvocato ambientale) a partire dal capolavoro di Alessandro Leogrande, attraverso aneddoti personali del compianto giornalista, e riflettendo sulle dinamiche ancora oggi di forte attualità sul lavoro bracciantile e sulle disuguaglianze sociali.

La rassegna “Le città visibili – storie individuali e sogni collettivi” rappresenta un’occasione unica per immergersi in storie appassionanti, condividere riflessioni su temi di grande attualità e promuovere il valore della lettura come strumento di crescita personale e collettiva. L’ingresso agli eventi è libero.