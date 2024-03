Nei giorni di Pasqua (domenica 31 marzo) e del Lunedì dell’Angelo (lunedì 1 aprile), spazio alla cultura con l’apertura del Castello Dentice di Frasso di Carovigno e la Palazzina del Belvedere di Brindisi.

Nello specifico per coloro che vorranno conoscere la storia e i segreti del Castello, sarà possibile usufruire, previa prenotazione, di visite guidate ai seguenti orari: 10,11, 12 e 16,17 e 18.

Per gli appassionati di archeologia, invece, potranno immergersi alla scoperta della Collezione Archeologica Faldetta, esposta nella Palazzina del Belvedere, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 20. L’apertura e le visite guidate saranno garantite dal personale specializzato dell’Ets Le Colonne, ente gestore dei luoghi di cultura.

Per l’occasione si darà l’avvio all’applicazione e piattaforma “PastPuglia – La Cultura a portata di app”.

I contenuti di “PastPuglia” si articolano principalmente in tre macrocategorie: luoghi, attività e percorsi culturali. Ogni esperienza è catalogata rispetto alle opzioni di accessibilità offerte, è corredata di foto, testi descrittivi, mappa interattiva GPS, contatti telefonici, indirizzi e-mail, orari di apertura ed eventuali costi dei servizi.

Tutti i contenuti dell’app, comprese le audioguide presenti sono disponibili in cinque lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco). Biglietti, ricevute di prenotazione e audioguide sono fruibili anche in modalità offline al fine di non precludere ai visitatori sprovvisti di connessione internet (turisti provenienti dall’estero) di utilizzare “PastPuglia” come vera e propria guida turistica tascabile. Pertanto per prenotare e avere maggiori informazioni dell’offerta culturale in occasione delle festività pasquali è possibile consultare www.pastpuglia.it o scaricare l’app PastPuglia.

L’app è scaricabile gratuitamente ed è stata realizzata nel rispetto dei più rigorosi standard di sicurezza in termini di crittografia dei dati, con particolare riferimento agli ambienti di prenotazione e pagamento