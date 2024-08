Appuntamento giovedì 8 e venerdì 23 agosto a partire dalle ore 18,00 presso il Castello Dentice di Frasso di Carovigno per una caccia al tesoro destinata alle famiglie che prenderà vita nelle sale dello splendido maniero e coinvolgerà anche il borgo.

Due gli appuntamenti in programma: il primo alle ore 18,00 e il secondo alle ore 20,00.

Il Castello Dentice di Frasso, situato nel cuore del borgo antico, metterà a disposizione dei partecipanti la sua storia e la sua bellezza svelando i segreti che custodisce da secoli.

Obbiettivo dell’evento è combinare storia, scoperta e intrattenimento, un’opportunità per le famiglie di immergersi nell’atmosfera unica che il Castello riesce grazie anche alle luminarie che lo hanno reso protagonista nel periodo natalizio.

I partecipanti potranno conoscere le fasi evolutive del maniero divertendosi a risolvere enigmi e superare sfide.

La prenotazione all’evento è obbligatoria.

Martedì 13 agosto torna l’appuntamento con l’astronomia al Castello Dentice di Frasso di Carovigno.

Grazie alle aperture dello splendido maniero fino a tarda sera, martedì 13 agosto alle ore 21:00 i visitatori avranno l’occasione di scrutare, mediante un telescopio, il cielo stellato e in particolare il nostro satellite.

La serata prevede una visita guidata del Castello Dentice di Frasso, al termine della quale, da una delle terrazze, prenderà il via l’evento dedicato alla volta celeste: lo studioso astrofilo Cosimo Galasso, dopo un’introduzione degli aspetti che rendono la Luna indispensabile per la vita sulla Terra, guiderà all’osservazione del corpo celeste dal telescopio messo a disposizione dei visitatori.

L’osservazione è adatta a tutti, ai neofiti, agli esperti e anche ai bambini di tutte le età.

La prenotazione è obbligatoria.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.pastpuglia.it o scaricare l’app PastPuglia.

Riferimenti: 3791092451 o castellodicarovigno@gmail.com