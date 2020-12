La Confcommercio Brindisi è impegnata a promuovere ogni possibile iniziativa utile a incentivare gli acquisti “sotto casa” e quindi a contrastare il grave pericolo del commercio on-line per gli operatori commerciali delle nostre città. Nei giorni scorsi la Presidente Anna Rita Montanaro, il Direttore Angelo Colella ed i delegati comunali hanno incontrato gran parte dei sindaci della provincia di Brindisi per coinvolgere le Amministrazioni comunali in una campagna finalizzata proprio a far effettuare gli acquisti natalizi nei negozi di vicinato. Sono state promosse, pertanto, iniziative di comunicazione a livello provinciale ed altre prettamente locali, sulla base delle intese raggiunte con le singole realtà cittadine.

“E’ quanto mai opportuno – ha affermato la Presidente Montanaro – che ciascuna comunità difenda un pezzo importante di vitalità del proprio comune che riviene proprio dalla presenza di attività commerciali, soprattutto nei centri storici. Proprio per questo, è risultato fondamentale il pieno coinvolgimento dei sindaci e dei Distretti Urbani per il Commercio”.

La Confcommercio ha dichiarato la propria disponibilità a promuovere altre iniziative, in tema natalizio, sempre in stretta collaborazione con i comuni.