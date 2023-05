In questi giorni si sono svolti a Padova i Campionati Italiani Under 20 per i quali Chiara Panzera della società brindisina di scherma ASD Lame Azzurre dei Maestri Zumbo ne aveva conquistato il pass per la partecipazione.

Venerdì 26 maggio l’atleta brindisina ha chiuso con un dignitoso 41° posto se pur con un po’ di rimpianto, nella competizione clou della stagione dove si riuniscono i migliori schermidori italiani per la categoria Under 20. Di fatto Panzera, dopo aver superato il girone eliminatorio con 4 vittorie e 2 sconfitte accedeva di diritto nel tabellone dei 64 , dove però ha dovuto cedere il passo alla spadista partenopea Ragone, dopo un incontro equilibrato fino alla fine della seconda frazione.

L’attenzione adesso è rivolta ad un altro importantissimo appuntamento agonistico, che vede coinvolte la squadra femminile di spada composta da Miriana Morciano, Lucrezia Orlando, Chiara Panzera e Carla de Sicot e la squadra maschile di spada composta da Di Coste Matteo, Di Coste Samuele, Corrado Verdesca e Simone Toscano nei Campionati Italiani a squadre serie A2 che avranno luogo a Piacenza il 3 e 4 giugno 2023.