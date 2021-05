Martedì 11 maggio p.v. alle ore 18:00 prenderà il via il ciclo di appuntamenti online dal nome “Le parole della sostenibilità”, organizzato dal Distretto Tecnologico Nazionale sull’Energia (DiTNE) e dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, con la partecipazione delle principali aziende del settore e la testata “Quotidiano Energia” quale “media partner”.

L’iniziativa è rivolta a imprese, progettisti, istituzioni, aziende e all’opinione pubblica per favorire occasioni di dialogo partecipato e autorevole sui temi della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile, coinvolgendo ospiti di spessore provenienti dal mondo della politica, della cultura, della ricerca, delle imprese e del settore tecnico-professionale, i quali dialogheranno sulle “parole” che richiamano le principali sfide della sostenibilità. La rassegna prevede degli incontri mensili fino a dicembre 2021 e saranno fruibili in diretta streaming sui canali social degli organizzatori e dei partner, oltre che nell’ambito dei canali ordinistici.

“Green Deal” è il tema scelto per il primo degli eventi del ciclo “Le parole della sostenibilità”: si terrà martedì 11 maggio p.v. a partire dalle ore 18:00. Dopo i saluti di apertura del Presidente del DiTNE, Prof. Arturo De Risi, della Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, Ing. Anna Maria Riccio, e del Consigliere referente della commissione energia ed impianti dell’Ordine di Lecce, Ing. Serena Pagliula, il testimone passerà all’ospite d’eccezione Guido Bortoni, già Presidente della Autorità per l’energia ed attuale Senior Adviser – Regulatory (DG Energy at European Commission) Green Transition & Energy System Integration. La Direttrice responsabile di “Quotidiano Energia”, Romina Maurizi, curerà l’intervista e gestirà eventuali quesiti provenienti dagli auditori.

“Green Deal” richiama il documento dell’Unione Europea, che ha posto le basi delle nuove politiche comunitarie sulla sostenibilità, in vista degli ambiziosi obiettivi fissati al 2030 di abbattimento delle emissioni di gas serra e di crescita delle fonti rinnovabili, della mobilità sostenibile e dell’efficienza energetica.

Dal 20 maggio, con cadenza quindicinale, si svolgeranno gli altri webinar sui vari temi individuati: efficienza energetica, decarbonizzazione, PNRR, solare, mobilità, gas, idrogeno, reti, rifiuti, biocarburanti, batterie, vento, economia circolare.

“Una iniziativa – ha commentato il Prof. De Risi – che ha l’ambizione di sensibilizzare i portatori d’interesse sul tema della transizione ecologica: diffondere la cultura della sostenibilità deve rappresentare, infatti, uno sforzo congiunto per le istituzioni, le forze sociali, il sistema delle imprese e della ricerca”.

“La categoria professionale degli ingegneri – afferma l’Ing. Riccio – riveste un ruolo cruciale nel processo di transizione ecologica, in quanto i progettisti sono chiamati a mettere in pratica gli strumenti tecnologici più innovativi a supporto dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale”, – e aggiunge l’Ing. Pagliula – “Il Green Deal deve essere integrato nella vita quotidiana in modo da raggiungere la neutralità climatica entro il 2050”.

