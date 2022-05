Legami di territorio è il titolo del primo incontro per la strategia di valorizzazione del Castello Dentice di Frasso di Carovigno promosso dalla Associazione le Colonne e che avrà luogo lunedì 9 maggio alle ore 18,30 presso il Salone di rappresentanza del maniero.

Nel primo appuntamento verrà illustrato il programma, la mission, le linee programmatiche avviate in queste settimane di ripartenza, ma principalmente si avvierà un dialogo con le associazioni e gli operatori turistici/culturali del territorio.

L’obiettivo sarà creare un tavolo di comunità coordinato da esperti del settore e dare vita a una rete che possa porre le basi per lo sviluppo del Castello e del patrimonio materiale e immateriale affinché lo stesso diventi luogo di incontro, confronto di saperi e di conoscenza.

La progettazione partecipata, in sostanza, aprirà la strada alle possibilità di sviluppo del territorio, smontando l’immagine del Castello come luogo statico per accogliere un nuovo processo culturale racchiuso nella relazione e nel dialogo.

Per partecipare all’incontro è possibile inviare una richiesta all’indirizzo email castellodicarovigno@gmail.com o chiamare al numero 3791092451.

Riferimenti social:

FB: Castello Dentice di Frasso di Carovigno – Musbi

IG: musbicarovigno

Comunicato stampa Associazione le Colonne