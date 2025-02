Alto Salento protagonista alla Bit in corso di svolgimento a Milano con i riflettori puntati sui riti e le tradizioni del territorio, tra cui la battitura della ‘Nzegna di Carovigno e la cavalcata di Sant’Oronzo di Ostuni.

“La presenza di questi due comuni pugliesi al salone internazionale del turismo – afferma il capogruppo di CON alla Regione, Alessandro Leoci – rappresenta un’opportunità unica per mettere in luce la nostra tradizione, la nostra storia oltre alle bellezze naturali che contraddistinguono la Puglia. In particolare, la battitura della Nzegna, una delle tradizioni più sentite della nostra terra, e la Cavalcata di Ostuni, simbolo di una comunità orgogliosa delle proprie radici, sono momenti di grande valore che dimostrano l’autenticità e la forza delle tradizioni pugliesi. Grazie a questi eventi, stiamo offrendo ai visitatori di tutto il mondo un assaggio di ciò che la Puglia può offrire in termini di cultura, arte e folklore.

Ringrazio tutti gli amministratori dell’area Alto Salento (Carovigno, Ostuni, Ceglie Messapica ed Erchie) – prosegue Leoci -, i rappresentanti dei gruppi sbandieratori di Carovigno e dell’associazione cavalcata di Sant’Oronzo per aver portato le loro testimonianze. Un grazie particolare all’assessore al Turismo della Regione, il collega Gianfranco Lopane che con la sua presenza all’incontro ha voluto dare la conferma di quanto queste tradizioni siano importanti attrattori di visitatori”.

“La partecipazione alla BIT di Milano – conclude il consigliere regionale Alessandro Leoci – è una vetrina fondamentale per promuovere il nostro territorio, attrarre nuovi turisti e stimolare l’economia locale. Con il supporto della Regione, continueremo a sostenere la crescita di queste iniziative che sono un patrimonio di tutti noi e che contribuiscono a valorizzare la nostra regione a livello nazionale e internazionale”.