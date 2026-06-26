Apprezzabili appaiono gli interventi del Consigliere comunale Roberto Quarta nel produrre gli sforzi volti a frenare i temerari interventi della Gestione Marchionna nelle spese finanziarie del Comune, sicché accade che spesso detto Consigliere perda la strada maestra per bloccare tale gestio.

È il caso, per esempio, dell’illegittimo corposo proliferare del numero dei capi che ha creato uno spreco finanziario rilevante, oltre ad agevolazioni non dovute.

Bene poteva il Consigliere Quarta, o altri animati dalla stessa volontà, ricorrere alla doverizzazione degli adempimenti amministrativi per il blocco immediato dell’adempimento (illecito?).

Penso che sia compito del Segretario Generale dell’Ente la decisione della (mala?) gestio comunale e che resti ancora oggi l’immediato intervento dovuto. Ma si è ancora in attesa del mancato intervento al riguardo dell’Organo di Controllo Contabile del Comune nel mantenere tale (mis?)fatto, cui dovranno rendere conto i gestori dell’Ente pubblico, e cioè Direzione di tesoreria comunale, Prefetto, Presidente e componenti dell’Organo interno comunale, con le dovute attestazioni conseguenti all’osservanza del D.L. 174/2012 del 19/10/2012, convertito nella L. 213/2012 del 7/12/2012.

Ovviamente e senza allarmismi per i lavoratori, fra le responsabilità dei consiglieri comunali devono essere sistemate le varie indennità al personale dipendente, come quelle per rischio generico, per disagio e per vigilanza della Polizia Locale. E per ultimo va segnalata l’immediata verifica con la società leccese che detiene la gestione di tutto il personale occupato dal Comune.

In conclusione, penso che la presente annotazione troverà tutta sommata la condivisione ad un esame della situazione nell’interesse del personale del Comune, con lo scopo di una corretta tenuta gestionale delle maestranze occupate.

Dott. Francesco Leoci, già presidente di diversi Organi di Revisori Contabili Comunali.