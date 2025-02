“La Seconda commissione consiliare, di cui sono componente, ha approvato in congiunta con la Terza, la proposta di legge, che mi vede tra i sottoscrittori, per la introduzione dei voucher al fine di consentire l’attività sportiva ai minori (dai 6 ai 18 anni) di famiglie in difficoltà economiche”. E’ quanto afferma in una nota il capogruppo di CON alla Regione, Alessandro Leoci.

“Secondo alcuni indagini, infatti, – prosegue Leoci – sono sempre meno i ragazzi che praticano attività sportive e, sulle fasce di età 6-10 anni e 11-17, ad influire per una percentuale importante è l’aspetto economico. Di qui, l’utilità di questa legge che arriverà presto in Consiglio regionale per l’approvazione definitiva. A conclusione dei lavori – afferma ancora il capogruppo di CON – , ho proposto al primo firmatario, il collega Vincenzo Di Gregorio, che criteri e parametri di valutazione dei minori aventi diritto al sostegno economico, vengano stabiliti da un delibera di giunta regionale in modo da aggiornarli, di volta in volta, al contesto economico e sociale del momento per fare in modo che diventi uno strumento duraturo per il benessere psico-fisico dei pugliesi”. /comunicato