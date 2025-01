La quarta edizione di “LibriAmo… tra le masserie” presenta un incontro di pregio per la nostra città, continuando a regalare grandi emozioni.

Protagonista del settimo appuntamento sarà Albano Carrisi – in arte “Al Bano” -, per la prima volta ospite della rassegna letteraria organizza dal Mondadori Point di Fasano dell’imprenditrice Laura De Mola. L’incontro si terrà domenica 19 gennaio a Masseria Torre Coccaro, teatro degli ultimi appuntamenti del calendario della rassegna, alle ore 18:30.

Il cantautore pugliese, celebre in tutto il mondo con oltre 25 milioni di dischi venduti, presenterà “Il sole dentro” (Mondadori editore), biografia scritta a quattro mani con Roberto Allegri che racconta la storia della sua vita in una chiave nuova, sullo sfondo dell’Italia del dopoguerra. A dialogare con l’autore la giornalista di Telenorba Maria Liuzzi.

Di seguito la sinossi del libro: “Albano Carrisi, in arte e per tutti Al Bano, è unico. Unico e inconfondibile nella fisionomia, nella voce, nella personalità. E unica è la sua storia, perché contiene tutto, la fatica dell’immigrato, la riscossa sociale, la scoperta del mondo, la forte tempra contadina e la sconfinata ambizione, i teatri e le arene, il grande amore, la paternità, le gioie e le tragedie. La fede e l’arte. La famiglia numerosa e la solitudine del patriarca… Compiuti in forma smagliante gli ottant’anni, di cui sessanta sul palcoscenico, Al Bano ha deciso che è arrivato il momento di pubblicare la sua autobiografia definitiva. E di approfittare di quest’occasione importante per una rilettura sincera della propria vita, delle gioie e dei successi, ma anche dei grandi dolori, degli errori, degli abbandoni”.

Per info e prenotazioni telefonare al numero 080 5672761 oppure rivolgersi al Mondadori Point in via Roma, 29.

LDM Services & Communication S.r.l.