“Brindisi, Porto Core” è il tema di un webinar organizzato per il 7 Aprile, alle ore 17.00, dall’International Propeller Club di Brindisi.

Introduce Dott.ssa Maria De Luca, Presidente International Propeller Club Port Of Brindisi

Saluti

• Dott. Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia

• Ing. Riccardo Rossi, Sindaco di Brindisi

• C.V. (CP)Fabrizio Coke, comandante della Capitaneria di porto di Brindisi

Modera Dott. Umberto Masucci, Presidente nazionale International Propeller Club

Interventi

• Prof. Ugo Patroni Griffi, Presidente Adspmam “bilancio sullo stato dell’arte del porto di Brindisi”

• Dott. Alessandro Panaro, responsabile servizio maritime & energy SRM

“dati del porto, quale strategia e quali traffici futuri” Tavola Rotonda “Tutti per Brindisi” / Proiezione video “Brindisi d’Amare”

• Avv. Fabiano Amati – Presidente commissione bilancio e programmazione Regione Puglia “Programmazione e finanziamento delle opere regionali strategiche”

• Sen. Dott. Dario Stefano – Presidente Commissione Politiche Unione Europea Senato “Europa – i porti Core nelle Reti Ten-T”

• On.le Dott. Mauro D’Attis – Membro Commissione Bilancio Camera dei Deputati “transizione ecologica un occasione per Brindisi porto Core”

• Sen. Avv. Gelsomina Silvia Vono, vicepresidente commissione 8^ Senato Lavori pubblici e comunicazioni – “revisione Codice degli Appalti”

• On.le Dott. Edoardo Rixi, componente commissione trasporti e responsabile per la Lega delle infrastrutture – “grandi opere e semplificazioni: il modello Genova per Brindisi?”

• On.le Raffaella Paita, presidente della Commissione Trasporti poste e telecomunicazioni – “proposta modifica Lg.84/94 “

• On.le Avv. Anna Macina, Sottosegretario di Stato per la Giustizia – “ la riforma della giustizia per favorire lo sviluppo”

Saluti e ringraziamenti finali da parte del Prof. Ugo Patroni Griffi, Presidente AdspMam

Sarà possibile seguire la diretta su brindisiportocore.skipin.it