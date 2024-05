Lo Juventus Official Fan Club Andrea Agnelli BRINDISI BIANCONERA organizza per Venerdì 24 Maggio alle ore 10.30 presso la sede del Club, in Via Don Gnocchi 47 a Brindisi, una Conferenza stampa di presentazione dell’Evento Sportivo che vedrà protagonisti a Brindisi 3 ex Campioni della storia della Juventus Stefano Tacconi , Moreno Torricelli e Totò Schillaci, che verranno a commemorare i 39 anni della strage dell’Heysel e a prendere parte a iniziative sportive e benefiche organizzate dal Club per i prossimi 21 e 22 Giugno a Brindisi.