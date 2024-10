Brindisi si appresta ad ospitare la Coppa Europa Under 23 di fioretto, in programma dal 18 al 20 ottobre 2024. A pochi giorni dall’evento, è stato diffuso un breve video che ha subito catturato l’attenzione del pubblico, alimentando l’entusiasmo per questa prestigiosa competizione continentale.

Attraverso immagini evocative e un racconto che mette in luce la storia e il fascino di Brindisi, il video esprime l’energia e la passione che caratterizzano la città e la sua capacità di ospitare un evento sportivo di alto livello come la Coppa Europa Under 23. Il trailer evidenzia i valori dell’evento sportivo e il ruolo di Brindisi come palcoscenico internazionale, trasformando il Nuovo Teatro Verdi – per la prima volta nella sua storia – in una vera e propria arena schermistica.

Il video, un vero e proprio tributo a Brindisi e alla sua profonda connessione con la cultura e con lo sport, è stato realizzato da uno staff di professionisti: Roberto Romeo ha firmato il testo che ha ispirato la narrazione visiva, mentre Mimmo Greco ha diretto le riprese e collaborato alla sceneggiatura. Mino Profico, oltre a cosceneggiare, ha interpretato il ruolo dell’attore protagonista. La realizzazione dello spot e l’intera campagna di comunicazione sono il risultato di una armonica collaborazione: il presidente Patrizia Carra, il vicepresidente Alessandro Rubino, Antonio Celeste (ufficio stampa) e Francesco Lisi (comunicazione e marketing) hanno lavorato con grande dedizione, esaltando l’immagine della Coppa Europa Under 23 e della città di Brindisi.

La Coppa Europa Under 23 si aprirà il 18 ottobre con la cerimonia inaugurale nel Nuovo Teatro Verdi, alla presenza di Valentina Vezzali, leggenda della scherma Valentina Vezzali, e delle Faraualla.

Le gare si svolgeranno il 19 e 20 ottobre nel Pala Pentassuglia, con sfide individuali e a squadre, sino alle semifinali e finali che si terranno nella fascia pomeridiana nello stesso Nuovo Teatro Verdi. Maggiori informazioni disponibili su www.europeanfencingcup.com

Per ulteriori informazioni:

Tel.: 328.1263006

Email: info@europeanfencingcup.com

Sito web: www.europeanfencingcup.com

Facebook: www.facebook.com/EuropeanFencingCup

Instagram: www.instagram.com/europeanfencingcup