E’ morto a 65 anni Antonio Spagnolo, storico presidente della Ginnastica La Rosa. Fatali, per il fondatore della gloriosa società brindisina, i postumi del covid.

Antonio Spagnolo è uno dei volti simbolo della ginnastica artistica brindisina. Nel 1996 ha fondato il sodalizio che pochi anni dopo ha raggiunto la serie A e lo ha gestito con ottimi risultati assieme alla moglie Daniela ed ai figli Barbara e Luigi.

I funerali si svolgeranno domenica 5 settembre, alle ore 12:30, presso la basilica Cattedrale.

Tra i primi ad esprimere cordoglio Oreste Pinto, l’Assessore allo Sport del Comune di Brindisi che ha ricordato come Spagnolo fosse una “persona eccezionale, stimata da tutti”. “Un concittadino umile, sempre disponibile, che ha saputo imprimere il segno della sua personalità e della sua bellezza d’animo nella crescita, nell’educazione e nella formazione dei valori di almeno tre generazioni di giovani”

Questo il ricordo dell’On. Mauro D’Attis: “Ho conosciuto Antonio e la sua famiglia molti anni fa. Ero Assessore allo Sport e “il Presidente” non perdeva mai una attimo per parlarmi di Ginnastica e della sua creatura, la società La Rosa di Brindisi.

Pioniere insieme a pochi altri di una disciplina che ha dato e continua a dare tanti bei risultati e che soprattutto a radunato intorno a se tante famiglie.

Non sapevo della sua malattia per questo oggi la notizia addolora ancora di più.

Rivolgo le mie più sentite condoglianze ai suoi familiari, alla Ginnastica La Rosa e al mondo della ginnastica per il tramite del caro amico Presidente Lorenzo Cellamare”.