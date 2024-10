“Lo Sport che vogliamo, risorsa per le comunità”, è il titolo della manifestazione nazionale dell’Unione Sportiva Acli che, in provincia di Brindisi, inaugurata a San Pancrazio Salentino, si svolgerà a San Pietro Vernotico, Brindisi, Ostuni e Francavilla Fontana nei giorni 11/12/13 ottobre 2024.

A Brindisi, in particolare, il Parco Buscicchio in via A. Mantegna 10 Sant’Elia, ospiterà sabato 12 ottobre a partire dalle ore 9,30 una manifestazione con la presenza di gruppi sportivi ed esponenti locali rappresentanti di Istituzioni civili e religiose.

Interverranno il Sindaco Giuseppe Marchionna, l’Arcivescovo Mons. Giovanni Intini, il Presidente della Provincia di Brindisi Tony Matarrelli.

Nel corso della giornata verranno svolte attività sportive con le società: Appia Rugby Brindisi, Ginnastica Brindisi Temese, Realsport Brindisi, Eurovolley Sant’Elia, Calcio San Lorenzo e Asd Dojo Dokko Do Karate.

L’evento è organizzato dalle ACLI Provinciali di Brindisi Aps, dall’Unione Sportiva ACLI provinciali di Brindisi e dalla Cooperativa Sociale “Legami di Comunità – Brindisi”.

Di seguito la dichiarazione congiunta del Commissario US Acli provinciali di Brindisi Rino Spedicato e della Cooperativa Legami di Comunità Daniele Maglio: “Lo sport è certamente tratto fondante del nostro lavoro di innovazione urbana e di lotta al disagio sociale. Le associazioni sportive, così come gli istituti scolastici e le parrocchie, sono inserite in quella che definiamo comunità educante, dando un contributo educativo diverso e complementare nella crescita della persona. Questo è lo sport che vogliamo, autentica risorsa per le comunità affinché possano affermarsi e svilupparsi i valori e la cultura della solidarietà, del ben-essere e della pace”.